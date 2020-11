PS5: Amazon Messenger vole la console et se fait virer

Certains d’entre vous deviennent les leurs PS5 dans les premières vagues de précommandes via Amazone acheté? Si tel est le cas, dans le pire des cas, le message suivant pourrait vous avoir affecté.

Dans ce cas précis, la pré-commande a été passée avec succès, mais le client n’a jamais vu une PS5. La console de nouvelle génération a été volée par un messager Amazon en cours de route. Mais grâce au karma, le vol a été révélé.

PS5 volé à un service de messagerie d’Amazon, des employés licenciés

En détail, il s’agit de l’acheteur Jenni Walker (via Photo de Richard Walker) qui a commandé une PlayStation 5 pour son fils. Elle voulait lui donner un petit (ou plutôt gros) joyeux anniversaire.

Cependant, le livreur correspondant d’Amazon savait clairement que le colis devait être une PS5. Comme il était apparemment incapable de passer une précommande réussie ou ne souhaitait économiser que 500 €, il a décidé sans plus tarder de simplement reprendre le colis avec lui après l’avoir scanné. Heureusement, cependant, cela a été enregistré par une caméra de surveillance.

Les images animées montrent comment les colis sont déchargés par l’employé. Mais il décharge juste un de ces colis, le scanne probablement et le remballe apparemment simplement avant de s’éloigner.

Jenni Walker a découvert plus tard que sa PS5, qui aurait dû arriver, n’avait pas été expédiée. Cependant, il a été soumis conformément au statut d’Amazon. Il est donc rapidement devenu clair qu’il devait s’agir de la PS5 que le courrier d’Amazon avait emporté avec lui.

Le père a mis les enregistrements pertinents en ligne et a contacté Amazon directement. Mais un Malheureusement, Amazon n’a pas de nouvelle console en stock eu. Cependant, ils ont renvoyé l’argent et ajouté un bon de 50 €.

Cela aurait été tout, mais la fille de la famille Walker est allée encore plus loin. Elle s’est rendue au dépôt local d’Amazon et l’a montré directeur exécutif les enregistrements vidéo la caméra de surveillance. Il reconnu le conducteur sur ce et assuré pour le virer.

Le journal local, l’Oxford Mail, a déclaré plus tard:

«Nous avons des normes très élevées pour nos fournisseurs de services de livraison et la façon dont ils servent les clients. Le livreur ne livrera plus pour le compte d’Amazon. «

Comme la famille n’a pas eu de nouvelle PS5, elle a probablement au moins une certaine équité, mais la joie de la PS5 pour l’anniversaire du petit-fils des Walkers est probablement absente.

Car comme nous le savons, tous les stocks de la PS5 sont complètement en rupture de stock. Vous pouvez en savoir plus ici:

