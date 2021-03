PS5 a une fonctionnalité en ligne asynchrone soignée

Voici un détail que vous avez peut-être manqué lors de la mise à jour d’hier sur Returnal. Nous avons eu une nouvelle bande-annonce géniale, mais sur le blog PlayStation, le directeur narratif Greg Louden est entré un peu plus en détail. Une grande partie de l’article contient des éléments que nous connaissons déjà, mais une pépite d’informations intéressante a été cachée à la vue de tous.

Pendant que vous vous frayez un chemin dans le monde généré aléatoirement du jeu, vous pourriez tomber sur un cadavre du protagoniste Selene. Auparavant, il avait été confirmé que ces corps portaient parfois des journaux audio, mais il s’avère qu’ils ont un autre objectif. Parfois, ces cadavres vous montreront la mort d’autres joueurs de Returnal; une projection vous montrera les derniers instants d’une autre Selene se battant pour sa vie.

C’est une bonne idée en soi, mais cela va un peu plus loin. Une fois que vous avez regardé la séquence, vous avez le choix: vous pouvez soit piller le corps pour des objets, soit tenter de venger la mort de ce joueur. Faire ce dernier « [triggers] événements qui sont mieux découverts lorsque vous jouez. « Pour nous, et ce n’est que spéculation, il semble que vous serez déformé par le même scénario que l’autre joueur, et si vous battez les ennemis qui les ont tués, vous serez récompensé d’une certaine manière.

Cela ressemble à un élément en ligne asynchrone vraiment cool et nous rappelle de regarder la mort d’autres joueurs dans les jeux Souls. Nous sommes vraiment curieux de voir comment cela se passe. Heureusement, il ne reste que quelques semaines avant le lancement.

Que pensez-vous de cela? Cherchez-vous à vous venger des autres joueurs de Returnal?