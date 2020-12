PS4 Pro: Avis d’arrêt de production, la PS5 est-elle la raison?

Bientôt ce ne sera pas PS4 Pro donne plus? dans le Magasin Sony aux États-Unis la console n’est plus en vente et elle ne sera plus proposée.

La fin de la PS4 Pro?

Il n’est pas surprenant que la PS4 et la Playstation 4 Pro ne soient plus disponibles dans la boutique Sony aux États-Unis peu avant Noël. Mais un petit indice sur la version Pro de la console est suspect. Parce qu’il peut être lu:

« Il n’est actuellement pas prévu de mettre à niveau à nouveau cet appareil. »

Cela signifie que la PS4 Pro ne doit plus être ajoutée à la gamme. Si vous considérez que la version numérique de la PS5 coûte autant que la Playstation 4 Pro, c’est en fait une étape logique pour Sony. Parce que de cette manière, il est possible de diffuser davantage la nouvelle génération de consoles parmi les joueurs.

La Playstation 4, cependant, devrait toujours être disponible. Pas étonnant, car de nouveaux jeux vont sortir pour cette génération à l’avenir. Il est prévu de sortir des jeux cross-gen pour PS4 et PS5 au moins jusqu’en 2023.

Il semble donc actuellement que Sony arrêtera complètement la production de la Playstation Pro. Si vous voulez en avoir un de plus, dépêchez-vous avant qu’il n’existe plus.

