PS4 Masterpiece Bloodborne a six ans aujourd’hui

Largement considéré comme l’une des meilleures exclusivités PlayStation 4, c’est aujourd’hui le jour où Bloodborne fête ses six ans. C’était l’un des titres qui a vraiment aidé à relancer la génération précédente, arrivant à proximité de The Witcher 3: Wild Hunt et Batman: Arkham Knight. Tout dans le classique FromSoftware était une classe de maître dans la conception et la réalisation, avec un cadre envoûtant, des combats exceptionnels et des combats de boss mémorables, tous travaillant ensemble pour créer l’un des meilleurs titres de 2015. Et en effet l’une des plus grandes expériences de la génération PS4 . Aujourd’hui, nous célébrons un jeu que beaucoup tiennent toujours à cœur – joyeux anniversaire, Bloodborne.

À l’époque, nous avons attribué au jeu une note de 9/10. «Du début à la fin, Bloodborne se délecte de son approche unique – quoique quelque peu masochiste – du divertissement. Il y a très peu de jeux qui vous poussent à maudire leur développeur une minute et à chanter leurs louanges la suivante – mais c’est l’un d’entre eux. , tout simplement, une offre au design sensationnel et superbement raffinée. » Un peu plus d’un an et demi plus tard, nous avons eu droit à Bloodborne: The Old Hunters. Un DLC d’une qualité si élevée qu’il a également reçu le même classement dans la revue Push Square. Ces notes sont gravées dans la pierre, mais le jeu a pris une vie propre dans les années qui ont suivi.

Les fans reviennent à Bloodborne à maintes reprises pour perfectionner leurs compétences et tester de nouvelles armes astucieuses tandis que d’autres s’efforcent de restaurer le contenu coupé dans les donjons de calice. La communauté hardcore organise même ses propres événements dans le jeu longtemps après que FromSoftware a retiré son support et que les moddeurs travaillent pour implémenter des mises à jour non officielles à 60 images par seconde. Vous ne voyez pas cela trop souvent pour les jeux qui ont maintenant six ans.

Et puis il y a le cri pour un remaster PS5, ce qui rendrait cette augmentation de la fréquence d’images officielle et décuplerait les visuels. Il est difficile de juger si cela se produira un jour à ce moment-là, mais au moins, nous aurons toujours cette expérience PS4 de base spéciale. Ce n’est pas parfait de nos jours, mais c’est toujours un classique. Alors que Bloodborne célèbre son sixième anniversaire, portez un toast à l’un des meilleurs titres de la dernière génération.