PS3 : la mise à jour du firmware 4.88 est étonnamment maintenant disponible

le Playstation 3 sur le marché et est encore utilisé par de nombreux fans. Après que Sony a annoncé cette année, fermer le PlayStation Store pour la PS3, la PSP et la PS Vitale tollé était grand. En attendant, le fabricant de consoles a riposté et laisse le magasin exister pour l’instant au moins pour PlayStation 3 et PS Vita. Néanmoins, Sony s’étonne désormais que ce soit avec Mise à jour du micrologiciel 4.88 Il y a des améliorations pour la console remplacée depuis longtemps. La grande question, cependant, est de savoir ce qui se cache derrière la dernière mise à jour ?

C’est dans la mise à jour PS3 4.88

Étant donné que la PS3 est issue de la Playstation 4 cela ne devrait surprendre personne que la mise à jour soudaine n’ajoute aucune nouvelle fonction. Sony déclare seulement que Améliorations de la stabilité du système ont été entrepris. Ainsi, pour la plupart des joueurs sur PS3, tout restera le même même avec la mise à jour.

Des utilisateurs ingénieux sur Twitter ont eux-mêmes proposé des théories sur ce que la mise à jour pourrait faire.

Derrière les améliorations inquiétantes se cache une mise à jour du Fonction Blu-ray supposé. Ce ne serait pas si absurde, car beaucoup continuent d’utiliser la PS3 comme lecteur Blu-Ray et Sony veut s’assurer que les normes actuelles sont également prises en charge.

Si vous souhaitez jouer en ligne sur PS3, vous devez télécharger la nouvelle mise à jour 4.88.

Une deuxième théorie pourrait être des hacks pour la PS3. Certains supposent que Sony les failles de sécurité veut fermer et a donc publié une nouvelle mise à jour. La mise à jour pourrait également faire quelque chose avec le Synchronisation de l’heure interne devoir faire. Les fans avaient découvert en début d’année que les jeux numériques ne démarrent plus si la batterie interne de l’horloge est morte et qu’il n’y a pas de connexion au PlayStation Network. Jusqu’à présent, la communauté n’a pas testé si quelque chose avait été modifié.

Il est donc très difficile de savoir quoi Micrologiciel 4.88 en fin de compte pour la PlayStation 3 cela apporte vraiment. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’il faut télécharger la mise à jour si vous voulez rester en ligne avec votre ancienne console.