PS VR2 : Y a-t-il une grande présentation du casque de réalité virtuelle de Sony à venir ?

qu’à Sony sur un successeur à Casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 n’est pas un secret. au début de l’année PS VR2 alors aussi officiellement présenté. En plus des détails techniques, Horizon Appel de la Montagne a également annoncé directement le premier jeu pour le casque.

Depuis lors, cependant, le projet est devenu remarquablement silencieux. Il n’y a pas encore d’informations officielles sur la sortie. Récemment, la rumeur a circulé que le La sortie pourrait être repoussée au 1er trimestre 2023. Selon un initié, nous pourrions bientôt le savoir avec certitude.

PS VR2 : Parallèles à la révélation de la PS5

au Twitter rapporte l’initié généralement bien informé Tom Hendersonque lui et d’autres un courrier spécifique directement de Sony ont reçu. Cela ressemblerait à un message envoyé peu de temps avant la révélation PS5 a été envoyé.

Sony a envoyé hier un nouvel e-mail intitulé « Présentation de PlayStation VR2 » – Il y avait également un e-mail similaire quelques semaines avant le pré-lancement de la PS5. Cela pourrait indiquer qu’il y a des plans pour une vitrine PSVR2 dès que les deux @GameOverGreggy autre @JeffGrubb avait entendu. —Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 2 avril 2022

« Sony a envoyé hier un e-mail intitulé » Présentation de PlayStation VR2 « – Il y avait un e-mail similaire quelques semaines avant le pré-lancement de la PS5. Cela pourrait indiquer qu’il existe des plans pour un lancement PS VR2 comme il l’a fait @GameOverGreggy et @JeffGrubb a entendu »

En conséquence, Henderson souligne également qu’il ne peut s’agir de rien d’important, mais le timing lui donne matière à réflexion. Alors peut-être qu’il y a un indice d’un prochain État des lieux sur le sujet PS VR2sur lequel nous avons ensuite enfin aussi le date de sortie Expérimenté.

C’est PS VR2

à PlayStation VR2 est-ce un Casque de réalité virtuelle. Cela permet de vivre certains jeux et applications de manière particulièrement immersive. Sony est considéré comme un pionnier sur le marché des consoles en matière de réalité virtuelle et souhaite proposer une réalité virtuelle relativement bon marché et accessible.

Le nouvel appareil devrait également présenter les caractéristiques du DualSense être utilisé. Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs permettent aux joueurs de percevoir le monde virtuel encore plus intensément. Toutes les informations connues à ce jour PS VR2 nous vous l’avons résumé ici :