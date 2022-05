PS VR2 : Plus de 20 jeux devraient être disponibles au lancement

Sony travaille depuis un certain temps sur un successeur au casque de réalité virtuelle PlayStationVR. Alors que nous devons encore attendre des informations plus détaillées et, surtout, la période de sortie ciblée, au moins une plus longue a maintenant été atteinte Alignement des jeux confirmé pour le lancement.

Alors que certains titres comme Horizon Appel de la Montagne ont déjà été annoncés, il y a peu d’informations sur les autres jeux qui pourraient être impliqués. Il est également difficile de savoir s’il s’agit de productions complètement nouvelles ou si les jeux existants ont un mode VR pour eux. PS VR2 être élargi.

PS VR2 : line-up fort prévu

Les nouvelles informations proviennent directement de Sony, peut donc être considéré comme officiel. Lors d’un briefing avec les investisseurs, différentes personnalités du Playstation-Affaire montrée. Plus tard, il a également été question des projets futurs, entre autres PS VR2.

Un des arguments du succès espéré de la plateforme est le plus de 20 titres confirmés des fournisseurs propriétaires et tiers, le Lancer depuis PS VR2 devrait être disponible. Cependant, aucun autre détail n’est donné quant à ce dont il s’agit. Aussi plus d’informations sur PS VR2 nous cherchons en vain.

Sony est donc malgré l’activité plutôt faible PlayStationVR prêt à investir à nouveau une somme plus importante dans la division. Que les améliorations de PS VR2 finissent par payer, nous devons attendre et voir.

Nouveaux contrôleurs et structure simplifiée

Une amélioration importante par rapport au premier casque VR est le nouveau contrôleur représenter. Ces ensemble comme le DualSense-Contrôleur de la PS5 sur les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique. Cela devrait permettre une plus grande immersion dans les mondes virtuels. Jusqu’à présent, seuls les contrôleurs PS Move hérités sont disponibles pour la sélection.

Le casque lui-même sera bien sûr également revu. Avec des bâtons de détails Sony plutôt en arrière, un plus haute résolution et un champ de vision plus large sont confirmées ainsi qu’une manipulation plus aisée. PS VR2 est donc activé câble uniqueque vous pouvez simplement brancher sur votre PS5 et commencer.