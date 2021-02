PS Vita Visual Novel Sharin no Kuni: La fille parmi les tournesols en conserve

L’un des rares jeux PS Vita à venir a été regroupé, car Frontwing a annulé la version portable à financement participatif de Sharin no Kuni: la fille parmi les tournesols. Dans le cadre d’une mise à jour longue et détaillée de Kickstarter, l’équipe a essentiellement expliqué que le studio responsable du portage du roman visuel sur le portable de Sony avait pris du retard, le rendant finalement non livrable.

Un communiqué a déclaré: «C’est avec grand regret que nous avons décidé d’annoncer que, bien que des ajustements de dernière minute du calendrier de développement et de production avec toutes les parties concernées aient eu lieu jusqu’à très récemment, il a été confirmé la semaine dernière que l’une des principales récompenses de ce projet, la version PS Vita du jeu (à la fois physique et numérique), ne pourra pas respecter la date limite de sa production.

« En tant que tel, nous annulerons et rembourserons, ou échangerons la version PS Vita du jeu contre le PC pour tous les contributeurs éligibles et les acheteurs en magasin en précommande. »

Frontwing s’est excusé et a confirmé que la version PC sera toujours livrée, comme évoqué ci-dessus. Ce titre a une longue histoire, ayant déjà été publié sur PlayStation Portable et PlayStation 3 ces dernières années. À ce titre, il a attiré près de 2 500 bailleurs de fonds et recueilli près de 200 000 € en financement. Hélas, la version PS Vita n’est plus.