PS Store: une fonctionnalité que l’on pensait perdue est de retour

Vous aurez probablement remarqué que Sony a donné le PlayStation Store a effacé. En conséquence, en plus d’une nouvelle structure Jeux PS3, PSP et Vita supprimés et la caractéristique populaire du Liste de souhaits a également été supprimé. Mais il semble que nous puissions maintenant respirer facilement. Sony a maintenant réactivé les listes de souhaits.

De nombreux utilisateurs de PlayStation ont d’abord été déçus par le fait que la liste de souhaits ne semblait plus faire partie intégrante du PS Store entièrement remanié. Mais maintenant elle est de retour et même dans forme améliorée.

PS Store: la liste de souhaits est de retour!

La nouvelle liste de souhaits vous avertira lorsque votre Jeu de souhaits en vente localisé ou s’il y en a un Mise à jour donne. Nous savons déjà que d’autres plateformes de vente telles que Vapeur, par exemple, lorsque nous avons un e-mail reçulorsqu’un jeu de la liste de souhaits est en vente.

Puisqu’il y a un nombre incroyable d’entrées de produits dans le PS Store, vous pouvez rapidement perdre la trace des jeux qui vous intéresseraient à l’avenir. C’est pourquoi il existe des listes de souhaits afin que vous puissiez sélectionner le produit à l’avance, puis l’acheter plus tard.

Donc on ne peut pas juste parler de ça Retour de la liste de souhaits heureux, mais aussi du fait que Sony travaille constamment ici et a mis à jour dans sa manche que le Qualité de vie avantage.

Ce qui n’existe pas encore en est un Option cadeau. Dans certains magasins en ligne tels que le Boutique Blizzard on peut regretter un peu de joie pour les amis en leur achetant des cadeaux, qui sont ensuite crédités numériquement sur le compte des jeux ou le crédit correspondant. Peut-être que Sony continuera à travailler sur la vis du PS Store ici et qu’il y aura également une telle option un jour? Nous sommes curieux de voir dans quelle direction le PS Store évoluera.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le nouveau PS Store, en particulier les innovations, ici dans l’article:

