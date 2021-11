PS Store Remasters et listes de vente rétro Jeux PS4 à bas prix

Un nouveau PlayStation Store La vente arrive aujourd’hui dans la vitrine numérique de Sony, sur le thème des remasters et des titres rétro. C’est un jeu auquel tout le monde peut également s’impliquer, car il se compose entièrement de jeux PS4. Tous ces titres peuvent, bien sûr, être joués via une rétrocompatibilité sur PS5 et vous avez jusqu’au 17 novembre 2021 à minuit pour profiter de chaque baisse de prix énumérée ci-dessous. Voici une sélection des meilleurs titres avec les baisses de prix les plus importantes, qui sont tous disponibles sur les marchés du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis.

Les JRPG sont en tête d’affiche de la vente, avec NEO: The World Ends With You tombant à 34,99 € / 41,99 € et l’édition numérique de luxe de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster à 32,99 € / 41,99 €. Ensuite, il y a MediEvil pour 12,49 € / 14,99 €, Spyro: Reignited Trilogy est à 12,24 € / 13,99 €, et le magnifique Okami HD coûte 7,99 €. Nous avons également réduit le prix de Shadow of the Colossus à 14,99 € / 9,99 €, Burnout Paradise Remastered peut être le vôtre pour 7,99 € / 7,99 € et ToeJam & Earl: Back in the Groove explose à seulement 3,24 € / 4,49 €.

La vente est complétée par des remises sur une sélection de titres PS2 jouables sur PS5 et PS4, y compris Métal Torsadé Noir, Nuage Sombre, Galaxie Rogue, Fantavision, Primitif, Sirène interdite, et Max Payne.

Pour une liste complète de tous les jeux PS4 inclus dans la vente PS Store Remasters & Retro, les utilisateurs britanniques et européens doivent cliquer sur ce lien. La page de destination n’est pas encore en ligne aux États-Unis, mais les offres sont simplement à rechercher. Quelque chose a attiré votre attention ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.