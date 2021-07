PS Store Planet of the Discounts Sale propose près de 500 offres de jeux PS5 et PS4

Nous ne pouvons pas penser à une façon élégante de présenter ce dernier PlayStation Store vente, alors passons directement à l’action. Alors qu’une longue liste de remises se termine sur la vitrine numérique de Sony, une autre charge prend sa place. Cette nouvelle gamme d’offres, intitulée Planet of the Discounts (nous nous sentons ringards en écrivant cela d’occasion), est disponible jusqu’à minuit le 21 juillet 2021, qui sont toutes en ligne sur les marchés en ligne du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis au moment de l’écriture. Nous savons pourquoi vous êtes ici, alors détaillons les offres en question.

Sur PS5, l’édition Hero de Yakuza: Like a Dragon tombe à 38,99 € / 41,99 €, Godfall à 34,99 € / 34,99 € et Dead By Daylight peut être récupéré pour 12,49 € / 14,99 €. Il y a aussi WRC 9 à 16,49 € / 17,49 € et Tennis World Tour 2: Complete Edition peut être le vôtre pour 19,99 € / 24,99 €. Rien de particulièrement excitant, n’est-ce pas ?

Les autres offres de jeux PS5 sont :

Les titres PS4 incluent Persona 5 Strikers pour 36,84 €/38,99 €, Iron Man VR de Marvel à 17,49 €/19,99 € et Wasteland 3 pour 24,99 €/29,99 €. Vous pouvez également récupérer Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered pour 7,99 € / 12,49 €, LA Noire: The VR Case Files à 12,49 € / 14,99 € et Code Vein à son prix numérique le moins cher de 10,49 € / 14,99 €. Ensuite, il y a Call of Duty: Modern Warfare à 29,99 € / 29,99 €, Catherine: Full Body pour 15,74 € / 19,99 € et Final Fantasy Type-0 HD pour 6,39 € / 7,99 €.

Les autres offres de jeux PS4 sont :

Pour une liste complète de chaque jeu PS5, PS4 inclus dans la vente PS Store Planet of the Discounts, les utilisateurs britanniques et européens doivent se diriger vers ce lien. Nous mettrons à jour cet article une fois la page de destination de la vitrine américaine mise en ligne. Ramasserez-vous quelque chose ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.