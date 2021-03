PS Store Mega March Sale est un Banger, beaucoup de bonnes offres PS5, PS4

Après l’échec complet de la vente de Prequels & Sequels sur le PlayStation Store, Sony est absolument revenu en forme cette semaine avec une nouvelle liste de réductions pour marquer le mois de mars. Intitulée de manière pratique la vente Mega March, elle réduit le prix de plus de 400 jeux PS5 et PS4 jusqu’à minuit le 1er avril 2021. La vente est en cours au Royaume-Uni, dans l’UE et aux États-Unis, donc avec de nombreuses baisses de prix à notez, allons droit dans les choses.

En ce qui concerne les titres PS5, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood est déjà réduit un mois après sa sortie, ce qui ramène le prix à 24,74 € / 29,99 €. Le havre romantique est ensuite réduit à 15,99 € / 19,99 €, Override 2: Super Mech League coûte 16,24 € / 19,49 € et Puyo Puyo Tetris 2 est de 26,24 € / 29,99 €. Nous avons également Warhammer: Chaosbane pour 19,99 € / 29,99 € et WRC 9 au prix de 17,49 € / 19,99 €. Ride 4 complète la plupart des offres PS5 à 29,99 € / 29,99 €, tandis que le pack Next Level pour Borderlands 3 peut être acheté pour 21,44 € / 24,49 €.

Ensuite, il y a les jeux PS4, qui voient Need for Speed: Hot Pursuit Remastered tomber à 17,49 € / 19,99 €, Streets of Rage 4 à son prix le plus bas encore de 12,99 € / 16,24 € et Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age avec une petite remise jusqu’à 27,99 € / 31,99 €. Ensuite, il y a Guilty Gear Xrd: Rev 2 pour seulement 1,04 € (pas une faute de frappe), .hack // GU Last Recode à 4,49 € / 9,99 € et Tomb Raider: Definitive Edition pour 2,39 € / 2,99 €. Les jeux d’aventure voient également un peu d’amour avec Day of the Tentacle Remastered réduit le prix à 1,79 € / 2,24 € et Grim Fandango Remastered à 2,39 € / 2,99 €. Il y a aussi Empire of Sin à 24,49 € / 27,99 €, The Dark Pictures Anthology: Little Hope pour 16,49 € / 19,79 € et Assassin’s Creed Odyssey pour 16,74 € / 14,99 € en termes de titres plus grands.

Pour jeter un coup d’œil à tous les jeux PS5 et PS4 inclus dans la vente Mega March, les utilisateurs britanniques et européens doivent se rendre ici pendant que les lecteurs américains peuvent utiliser ce lien. Si vous ne trouvez rien qui vous plaît, n’oubliez pas qu’il reste encore une semaine à la vente de Prequels and Sequels du PS Store. Qu’allez-vous acheter cette fois-ci? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.