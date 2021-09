PS Store Essential Picks Sale propose de nombreuses offres de jeux PS5 et PS4

Une autre semaine, une autre PlayStation Store vendre. Vous connaissez le score. La vente PS Store Essential Picks dure deux semaines et expire à minuit le 15 septembre 2021. Nous proposons de nombreux titres PS5 et PS4 différents, donc avec les offres actives dans les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis. Voyons maintenant ce que nous avons.

Sur le front de la PS5, Devil May Cry 5: Special Edition reçoit sa toute première remise numérique, ramenant le prix à seulement 26,24 €/29,99 €. F1 2021 tombe à 42,59 €/44,99 €, Cris Tales à 27,99 €/31,99 € et Chivalry 2 réduit son prix à 27,99 €/31,99 €. It Takes Two est ensuite réduit à 26,24 €/29,99 €, Bugsnax à 13,49 €/18,74 € et Call of Duty: Black Ops Cold War à 32,49 €/34,99 €.

Pour les jeux PS4, il y a Biomutant pour 41,24 € / 44,99 €, Ghostrunner atteint son prix numérique le moins cher de 9,99 € / 11,99 € et The Outer Worlds est de 16,49 € / 19,79 €. Ensuite, il y a Blasphemous à 7,19 € / 8,99 €, Resident Evil 2 à 13,99 € / 15,99 € et Necromunda: Hired Gun à 24,74 € / 29,99 €.

Pour être parfaitement honnête, ce n’est pas la meilleure vente PS Store que nous ayons jamais vue. Le simple fait de dresser cette liste d’offres remarquables était un défi en soi cette semaine. Néanmoins, les utilisateurs britanniques et européens peuvent consulter tous les jeux PS5 et PS4 inclus dans la vente de choix essentiels via ici. Les lecteurs américains devraient utiliser ce lien. Est-ce que quelque chose vous prend ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.