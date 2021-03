PS Store Essential Picks Sale a une longue liste de jeux PS4 bon marché

Sony se rapproche de près de deux mois de ventes hebdomadaires sur le PlayStation Store alors que nous entrons en mars, ce qui signifie sûrement que nous allons bientôt avoir un raté. Ce n’est pas la semaine pour cela, cependant, car la vente Essential Picks propose une autre liste alléchante d’offres PlayStation 4 pour que tous puissent en profiter. Ces remises sont valables jusqu’à minuit le 17 mars 2021 et sont désormais disponibles dans les vitrines de l’UE et des États-Unis. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d’œil à ce que nous avons cette semaine.

L’excellent Dragon Ball FighterZ représente un excellent rapport qualité-prix à seulement 6,71 € / 9,59 €, le titre de type 2D Souls Blasphemous coûte 7,99 € et Supraland a atteint son prix le moins cher à 11,99 € / 14,99 €. Ensuite, il y a Forgotton Anne, qui est un bon choix à 6,39 € / 7,99 €, Gorogoa ne coûte que 3,59 € / 4,49 €, puis nous avons Final Fantasy Type-0 HD à 7,99 € / 9,99 €. Evan’s Remains devrait être considéré à seulement 2,47 € / 2,79 €, le prix préféré de tout le monde Knack est réduit à 4,79 € / 5,99 €, et Iron Man VR de Marvel est proposé à un prix raisonnable de 20,99 € / 23,99 €. Nous ressentons également le besoin de vous dire que The Quiet Man est bon marché à 2,99 € / 3,74 €. Faites-en ce que vous voulez.

Pour une liste complète de tous les jeux PS4 inclus dans la vente Essential Picks, les utilisateurs britanniques et européens doivent utiliser ce lien. La page de vente n’est pas en ligne sur la vitrine américaine au moment de la rédaction. Et si rien ici ne vous plaît, n’oubliez pas que la vente PlayStation Indies est toujours disponible pour une semaine supplémentaire. Qu’allez-vous acheter? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.