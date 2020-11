PS Plus: voici comment le service se poursuit sur la PS5

Avec le service de jeux PS plus ça ne se terminera pas comme ça sur la PS5 – bien au contraire. Sony souhaite rendre le service plus pertinent et attractif que jamais et clarifie donc les questions les plus importantes concernant la prochaine génération d’abonnement PlayStation Plus.

PS Plus sur la PlayStation 5

Similaire à Xbox ‘ Jeux avec de l’or PlayStation Plus repose sur un système d’abonnement que les joueurs peuvent utiliser jeux mensuels gratuits de rythme fournit. Les abonnés bénéficient également de réductions exclusives et économies supplémentaires. Vous avez également besoin de PS Plus pour exécuter tous les Fonctions en ligne comme Modes multijoueurs ou Partager le jeu pour pouvoir utiliser. Cela ne changera pas sur la PS5.

Qu’arrivera-t-il à ma bibliothèque PS Plus? Si vous avez minutieusement rassemblé des jeux PS sur votre PS4 ces dernières années, vous pouvez également les jouer sur PS5 via la rétrocompatibilité et les télécharger comme d’habitude. À condition que vous ayez un abonnement PS Plus actif.

le Collection PS Plus pour PS5

Afin de rendre PS Plus encore plus attrayant sur la console de nouvelle génération, la sortie de la PlayStation 5 est également fournie avec le Collection PS Plus. Il s’agit d’une bibliothèque des titres PS4 les plus grands et les plus populaires destinée à servir de cerise sur le gâteau aux membres du service de jeux.

Tant que l’abonnement PS Plus est actif, vous pouvez obtenir les éléments suivants 20 jeux de la collection téléchargez à tout moment et profitez des avantages PS5 comme un vitesse de chargement plus élevée et cadences d’images plus stables avantage:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Devenez humain

Dieu de la guerre

Infâme deuxième fils

Ratchet et Clank

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

Batman: Arkham Knight

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Monster Hunter: Monde

Mortal Kombat X

Persona 5

Risque biologique Resident Evil 7

Des jeux PS5 pour PlayStation Plus?

Pour que les joueurs PS4 ne passent pas à côté, les membres PlayStation Plus continueront à deux jeux gratuits sorti dans le mois qui fonctionne sur les deux consoles. Néanmoins, à l’avenir aussi jeux PS5 optimisés être ajouté à la liste mensuelle.

Pour cette raison, la version PS5 de Bugsnax en tant que jeu bonus dans la gamme de jeux PS Plus.

Quels sont les autres avantages des membres Plus?

En plus de ces bonus, il y a une autre délicatesse sur la console de nouvelle génération qui est exclusivement disponible pour les propriétaires de PlayStation 5.

C’est le Aide au jeuque seuls les membres PS Plus peuvent utiliser. Cependant, ce n’est pas une triche légale, mais une fonctionnalité avec laquelle vous recevez un soutien ciblé dans les jeux afin de vous éviter de chercher des solutions sur Google. Nous expliquons la fonction plus en détail ici:

Il peut y avoir d’autres fonctionnalités révélées à long terme qui ne seront finalement disponibles que pour les membres payants. Sony n’a pas commenté cela jusqu’à présent, mais semble mettre de plus en plus l’accent sur des services tels que PlayStation Plus ou le service de streaming cloud PS maintenant coucher.

Avec ce dernier, un accès alternatif aux jeux PS1, PS2 et PS3 est proposé, le sinon pas dans le contexte de la compatibilité descendante serait disponible.

