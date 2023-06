PS Plus : Sony ne veut toujours pas de PlayStation Game Pass

Non, Sony le fera Passe de jeu Xbox pas copier dans un avenir prévisible non plus. Au contraire : l’actuel PSPlusstratégie fonctionne très bien, déclare le responsable des abonnements de Sony, Nick Maguire. Si vous espériez jouer à de grandes exclusivités de première partie lors de la sortie sur l’abonnement PS Plus, nous devons vous décevoir.

Sony ne prévoit pas de copier la stratégie Game Pass

C’est de cela qu’il s’agit : Sony avait PS Plus bien avant que Game Pass n’existe. Mais avec le réalignement de l’abonnement, Sony s’est rapproché du modèle de Microsoft. A la grande différence que le les gros blockbusters propriétaires, le cas échéant, ne vous abonnez que plus tard venir.

Ça reste comme ça : Dans une interview avec gamesindustry.biz, le responsable des abonnements PlayStation, Nick Maguire, explique que la stratégie actuelle ne changera pas de si tôt. Seuls les anciens grands jeux propriétaires sont inclus dans l’abonnement PS Plus Premium:

« Nous sommes satisfaits de notre stratégie. Mettre les jeux un peu plus tard dans leur cycle de vie signifie que nous pouvons atteindre plus de clients – 12, 18, 24 mois après leur sortie. Nous voyons des clients qui sont toujours enthousiasmés par ces jeux et qui se jettent toujours dessus. Pour nous, cela fonctionne.«

Les exceptions confirment la règle : Parfois, il est possible de faire les choses différemment. Des occasions telles qu’à Erreroù le nouveau jeu entre directement dans un service PS Plus, devrait continuer à être utilisé.

Néanmoins, tenez-vous-y, pour sortir les grands jeux propriétaires en dehors de la plateforme d’abonnement. simplement parce que parce que ça marchecette stratégie continuera d’être la méthode de choix, déclare Nick Maguire.

Quoi d’autre est prévu ? Beaucoup : Tout d’abord Diffusion en nuage de jeux être essayé, sur la PS5. Les abonnés de la Prime PS Plusniveau d’abonnement pour profiter des nouvelles possibilités.

Quels jeux ajouté au catalogue PS Plus ce mois-ci vous pouvez lire ici : Entre autres choses, par exemple Far Cry 6 et Inscryption avec la fête. Mais aussi « Shredder’s Revenge », « Rogue Legacy 2 », « Soulstice » et « Deus Ex : Mankind Divided » ainsi que « Killing Floor ».

Que pensez-vous des différences entre PS Plus et Game Pass ? Souhaitez-vous qu’une chose ressemble plus à l’autre ?