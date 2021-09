PS Plus septembre 2021 PS5, jeux PS4 annoncés

MONACOR PS-100/24S Alimentation 100 W, DC 24 V/4,5 A - Accessoires LED

Alimentation 24 V Courant de sortie 4,5 A (100 W), Protection contre les court-circuit, surcharge et surtension, Tension de sortie réglable, Boîtier aluminium, Connexions secteur et basse tension via bornes à vis, Détails techniques: Caractéristiques techniques: Catégorie: alimentation, Tension d'entrée: ~ 100-240 V, Tension de sortie: DC 24 V, Courant de charge / de sortie: 4,5 A, Branchements: bornes à vis, Protection court-circuit: oui, Protection surcharges: oui, Température fonc.: -30-+70 °C, Dimensions: 97 x 30 x 129 mm, Poids: 0,305 kg