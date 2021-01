PS Plus ressemble à un vol comparé aux nouveaux prix Xbox Live Gold

Espérons que le nouveau système de tarification Xbox Live Gold de Microsoft n’a donné aucune idée à Sony, car PlayStation Plus ressemble actuellement à un vol par rapport à la structure de prix révisée de Team in Green. Si vous supprimez le Xbox Game Pass de la conversation, nous dirions que le niveau d’abonnement principal de Sony a été largement supérieur à son concurrent le plus proche en termes de jeux mensuels pendant un certain temps – et qu’il est maintenant disponible à moitié prix!

Actuellement, il en coûte 59,99 € pour s’abonner à PS Plus pendant 12 mois, mais après certaines rumeurs, Microsoft a révélé qu’il facturerait désormais 59,99 € pour seulement six mois de service. Ceci, apparemment, ne s’appliquera qu’aux abonnés nouveaux ou périmés; le libellé est maladroit, mais il semble que ceux qui ont un abonnement récurrent de 12 mois continueront de payer le prix précédent de 59,99 € pendant un an.

Bien sûr, il y a une discussion beaucoup plus large à avoir ici, sur la façon dont la société de Redmond augmente efficacement les prix afin d’augmenter la valeur de son option Game Pass Ultimate. Cependant, il convient de rappeler qu’un grand nombre de joueurs ne sont vraiment intéressés que par jouer à des titres comme FIFA 21 et Call of Duty: Black Ops Cold War, et ils devront désormais payer deux fois le prix pour le faire avec Xbox Live Gold par rapport. à PS Plus.

Il convient également d’ajouter qu’au moment de la rédaction de cet article, les titres gratuits comme Fortnite et Call of Duty: Warzone ne nécessitent pas d’abonnement PS Plus sur la PlayStation 4 ou la PlayStation 5, où les joueurs Xbox devront se connecter. 120 € pour profiter de ces titres en ligne à moins que l’entreprise ne modifie ses politiques. C’est sans même mentionner des avantages supplémentaires comme le Collection PS Plus, qui ajoutent vraiment à la valeur du service de Sony.

Bien sûr, il est tout à fait possible que le géant japonais envisage cette hausse de prix et pense qu’il peut s’en tirer avec une augmentation similaire. Nous espérons que non, car, même si nous estimons que PS Plus est un bon rapport qualité-prix tel qu’il est actuellement, nous ne sommes pas sûrs de vouloir payer ces prix Xbox Live Gold – en particulier lorsque Sony n’a pas d’alternative convaincante au Game Pass. Ultime pour l’instant.