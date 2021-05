PS Plus partage ce qu’il fait de mieux dans une nouvelle publicité en direct

THEKO Tapis feutré en laine naturelle fait main anthracite 70x140

Tapis en feutre fait de laine mérinos la plus fine. La laine fine est feutrée la machine et a donc une énorme tenue et est absolument robuste. Un tapis fabriqué partir de la matire premire renouvelable qu'est la laine vierge n'est pas seulement isolant et réchauffant pour l'hiver, il assure également un climat ambiant agréable. La laine est le matériau parfait pour un tapis. Il est robuste, résistant, régule naturellement le climat ambiant de manire positive, et ses propriétés antistatiques permettent d'éliminer la saleté de l'air. De plus, la laine vierge a une fonction autonettoyante naturelle. La matire premire naturelle et renouvelable qu'est la laine vierge est par nature respectueuse de l'environnement et ne consomme aucune ressource supplémentaire. La laine de mouton est trs résistante aux couleurs et ignifuge. Les tapis en laine ont la capacité inhérente de perdre les fibres de laine superflues de la production (peluche) au début. C'est un processus naturel qui passe rapidement si l'on passe régulirement l'aspirateur et si l'on marche sur le tapis. Cela donne plus de stabilité aux poils du tapis et la brillance de la laine ressort mieux. Aujourd'hui, les tapis sont principalement produits dans les régions structurellement faibles du monde. Les tapis faits la main contribuent donc grandement rendre la vie un peu meilleure pour des milliers de familles.Méthode de fabrication: fait mainMatériel de pile: 100% LainePoids: 4000gHauteur: 15mmOrigine: India