PS Plus octobre 2021 PS5, jeux PS4 annoncés

OIVO Support Ventilateur du Refroidissement pour PS4/PS4 Pro/PS4 Slim, Support Manette PS4 avec Indicateurs a LED, Station de Recharge avec Stockage 12 disques de Jeu

Design multifonction pour console PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro : refroidissement et stockage de votre console Playstation 4, avec double station de charge et 12 emplacements de jeu. Indicateurs LED et vitesse de charge rapide : vous permet de connaître l'état de charge en un clin d'œil, l'indicateur rouge signifie la charge, le voyant vert signifie que la charge est terminée. Dites adieu aux clés USB qui prennent 4 heures lors de la charge, chargé via le port EXT ne fournit que 2 heures. Système de refroidissement amélioré : allumez le ventilateur et refroidissez efficacement votre console Playstation 4, le bruit a été diminué jusqu'à 50 dB, le fond en métal vous aide à garder votre console au frais et au calme tout en jouant à des jeux toute la journée et la nuit. Compatible avec la console PS4/Slim/Pro : mettez votre Playstation 4 sur le support de refroidissement, design plus serré pour la PS4 Pro, très fiable pour sécuriser votre console. (Remarque : vous devez utiliser l'horder supplémentaire inclus pour PS4 slim.) Dispositifs d'alimentation : livré avec un câble USB, support alimenté par divers appareils, adaptateur USB, hub USB, adaptateur mural, ou votre console Playstaton 4.