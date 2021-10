PS Plus novembre 2021 PS5, jeux PS4 annoncés

Cela a pris un peu plus de temps que d’habitude, mais la gamme de jeux PlayStation Plus pour novembre 2021 a été officiellement révélée. Et il s’avère que la fuite de cette semaine a été un coup sur l’argent (encore une fois).

Tout d’abord, nous avons des problèmes de première classe sur PS5 et PS4. Le jeu a été confirmé pour PS Plus lors de la dernière diffusion State of Play de Sony. Jetez un œil à cette bande-annonce de gameplay si vous voulez voir le titre multijoueur original en action.

En plus de cela, nous avons Knockout City sur PS5 et PS4 aux côtés de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sur PS4. Le premier est une version vraiment amusante du ballon chasseur, tandis que le second est un remaster du RPG PS3 lourd de combat.

Et puis nous avons les jeux PlayStation VR. Trois titres VR sont à gagner – une première pour PS Plus – dont le très apprécié The Walking Dead : Saints and Sinners. Il est rejoint par The Persistence et Until You Fall. A noter également que ces trois jeux PSVR sont disponibles jusqu’au 3 janvier 2022.

Donc, pour récapituler, les jeux PS Plus de novembre 2021 sont :

Ces six jeux PS Plus seront disponibles au téléchargement à partir de mardi prochain, c’est-à-dire le 2 novembre 2021.

Une offre charnue, donc, mais que pensez-vous des jeux PS Plus de novembre ? Donnez-nous un avis honnête dans la section commentaires ci-dessous.