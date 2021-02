PS Plus mars 2021: N’avez-vous pas oublié quelque chose, Sony?

Actuellement, tous les abonnés de PS plus sur le dévoilement des nouveaux jeux de mars. Bien qu’il existe essentiellement un calendrier exact selon lequel les jeux sont révélés et finalement publiés, Sony ne l’a jamais officiellement confirmé, c’est pourquoi un écart par rapport à celui-ci peut se produire. Néanmoins, la société japonaise a respecté ce calendrier presque sans exception ces dernières années. Mais cette fois, le délai a déjà été dépassé.

Ce calendrier a presque toujours été appliqué jusqu’à présent

Habituellement, les nouveaux jeux deviennent le premier mardi de chaque mois disponible en téléchargement gratuit pour tous les membres PS Plus. Le mercredi précédent a lieu dans chaque cas le dévoilement du nouveau titre. En conséquence, Sony aurait le titre PS Plus pour mars 2021 mercredi dernier 24 février à 17 h 30 L’heure allemande doit révéler. Cependant, cela ne s’est pas produit, c’est pourquoi la révélation du nouveau Édition State of Play était attendu un jour plus tard, le 25 février. Mais même dans ce contexte, il n’y avait aucune nouvelle information sur les Jeux de mars.

Sony a étonnamment annoncé le premier titre PS Plus pour avril 2021. Nous avons répertorié toutes les informations dont vous avez besoin dans cet article.

Désormais, tous les membres PS Plus se posent la question: Quand Sony révélera-t-il enfin les jeux? Certains joueurs prennent l’absence d’annonce avec beaucoup d’humour, c’est pourquoi il y a déjà beaucoup de mèmes amusants sur Internet:

PS Plus Mars 2021: Quand les jeux de mars seront-ils révélés?

C’est pourquoi Sony a abandonné le cadre d’hier État des lieux ne l’a pas utilisé pour l’annonce auprès de centaines de milliers de téléspectateurs, ne peut être faite que par les décideurs eux-mêmes. Nous ne pouvons que spéculer quand nous recevrons les informations. Si l’activation se déroule comme prévu, les nouveaux jeux apparaîtront la semaine prochaine, mardi 2 mars. En conséquence, seuls le vendredi d’aujourd’hui et le lundi suivant resteraient pour le dévoilement. Peut-être que cette fois, il n’y aura pas d’annonce préalable du tout, juste une version non commentée des jeux?

Sony envisage-t-il quelque chose de plus grand?

Ce serait aussi envisageable que Sony a de plus grands projets et les jeux en mars aux jeux particulièrement populaires actes.

Cela expliquerait également pourquoi on s’écarte de l’horaire connu. Après tout, il augmente avec chaque jour qui passe sans préavis le battage médiatique entourant les nouveaux jeux PS Plus.

Selon les rumeurs, les abonnés PlayStation Plus peuvent s’attendre au jeu de rôle d’action d’une part Remake de Final Fantasy. L’initié de l’industrie « Shepard Ed » a écrit sur Twitter: « Si vous n’avez pas encore acheté Final Fantasy 7 Remake, assurez-vous d’avoir un abonnement à PlayStation Plus pour mars. » D’autres initiés confirment cette hypothèse.

Le deuxième titre pourrait être le prochain jeu PlayStation 5 Pont des esprits de Kena qui sera également disponible sur PC et PS4. Un utilisateur de Twitter a posé cette question directement à l’équipe de développement. La réponse à cela: « Une rumeur n’est qu’une rumeur jusqu’à ce que nous l’annoncions sur notre site officiel et nos réseaux sociaux. » Chacun devrait interpréter cette déclaration pour lui-même, mais un non clair semble différent.

Cependant, ces deux jeux resteront spéculatifs jusqu’à ce qu’ils soient confirmés par Sony. Mais nous sommes à peu près sûrs que les jeux de mars seront spéciaux cette fois. Que voulez-vous dire tous? N’hésitez pas à écrire vos hypothèses dans les commentaires sous cet article.