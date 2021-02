PS Plus Mars 2021 Jeux PS5 et PS4 annoncés

Mettre à jour: Sony a maintenant confirmé les jeux PS Plus PS5, PS4 pour le mois de mars 2021, et il s’agit bien de Maquette, Final Fantasy VII Remake, Farpoint et Remnant: From the Ashes. Le blog PlayStation confirme également que vous ne pouvez pas utiliser cette version PS Plus de Final Fantasy VII Remake pour passer au titre PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Veuillez noter que la version PS4 de Final Fantasy VII Remake disponible pour les membres PlayStation Plus n’est pas éligible pour la mise à niveau de la version numérique PS5.

N’oubliez pas que Destruction AllStars restera également un mois, alors rachetez celui-là. Les quatre jeux seront disponibles au téléchargement pour toute personne disposant d’un abonnement PS Plus actif à partir du 2 mars 2021. Vous pouvez également trouver une liste de tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et de tous les jeux PS Plus Collection sur PS5 via les liens. Êtes-vous satisfait de la programmation de mars 2021? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

Histoire originale: Nous avons été obligés de les attendre, mais les titres PlayStation 5 et PlayStation 4 à venir gratuitement sur PlayStation Plus pour le mois de mars 2021 ont désormais été divulgués via Facebook. Le lien en question a été très rapidement interrompu. Cette fois-ci, les propriétaires de PS5 peuvent avoir hâte de jouer à Maquette, tandis que les joueurs de PS4 ont Final Fantasy VII Remake, Farpoint et Remnant: From the Ashes.

Le hic, c’est que cette version PS Plus de Final Fantasy VII Remake ne vous donnera pas accès à la version PS5 du jeu. Final Fantasy VII Remake Intergrade doit toujours être acheté séparément pour 70 €. Il n’y aura pas d’option pour une mise à niveau gratuite de la PS5.

Disponible sur PS Plus en mars – Remake de Final Fantasy VII

– Maquette

– Reste des cendres

