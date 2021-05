PS Plus Mai 2021 Jeux PS5 et PS4 gratuits annoncés

Olympique Lyonnais Kit e-sport pour Manette PS4 OL - Foot Lyon

Grips caoutchoutés pour les poignées de la manette (x2) Grips pour joysticks, pour améliorer l'adhérence (x2) Grip de précision, pour améliorer la visée dans les jeux de tir (x1) Gâchettes de confort, plus longues et concaves (x2) Gâchettes « quickfire », pour augmenter la cadence de tir dans les FPS (x2) Customisation pour la barre lumineuse Manette non incluse