PS Plus: les nouveaux jeux gratuits de septembre 2020 sont disponibles à partir d’aujourd’hui

Mise à jour du 1er septembre: Les deux jeux sont disponibles au téléchargement dès aujourd’hui. Activez simplement votre PS4 et visitez les pages produits des nouveaux jeux gratuits. Vous pouvez également l’activer dans le PS Store via un navigateur Internet. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir Combattant de rue v et PUBG!

Message original du 26 août: Quels jeux gratuits obtiennent PS plusAbonnés à Septembre 2020 servi pour leur PlayStation 4? A exactement cette question Sony a répondu ce mercredi et a ainsi officiellement dévoilé les nouveaux jeux pour PlayStation Plus.

Remarque: L’abonnement PS Plus de 12 mois pour les nouveaux clients est actuellement réduit de 25%. L’abonnement annuel est disponible jusqu’au 31 août pour 44,99 euros sur le PS Store.

Septembre 2020: Les nouveaux jeux PS Plus

Les membres PS Plus peuvent 1er septembre 2020 Téléchargez gratuitement le beat ’em up «Street Fighter V» et le jeu de tir Battle Royale «Playerunknow’s Battlegrounds» sur le PlayStation Store. Jusque-là, il y a aussi la possibilité des jeux d’août Campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée et “Fall Guys: Ultimate Knockout” à échanger.

Si vous souscrivez maintenant à votre abonnement d’essai de 14 jours, vous avez la possibilité d’ajouter les jeux d’août et de septembre à votre propre bibliothèque de jeux sur votre PS4.

Les jeux suivants seront disponibles en septembre avec un abonnement PlayStation Plus:

Champs de bataille de Playerunknow

Genre: Tireur

Tireur Libération: 2018

2018 Développeur: PUBG Corporation, KRAFTON

PUBG Corporation, KRAFTON Prix ​​PlayStation Store: 29,99 euros ou 34,90 CHF

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) est un jeu de tir d’action multijoueur en ligne où 100 joueurs s’affrontent et se battent pour être la dernière personne à survivre. Après le saut en parachute au-dessus de l’une des différentes îles, le bon équipement et les bonnes tactiques sont essentiels pour déjouer les adversaires et sortir victorieux d’un jeu passionnant plein de surprises et de moments chargés d’adrénaline. Il n’y a qu’une seule chance de victoire et de légendaire par match Dîner de poulet.

© PUBG Corporation

Combattant de rue v

Genre: Combat, arcade, action

Combat, arcade, action Libération: 2018

2018 Développeur: Capcom, Dimps

Capcom, Dimps Prix ​​PlayStation Store: 19,99 euros ou 22,90 CHF

“Street Fighter V” propose des duels intenses avec 16 personnages cultes, chacun avec ses propres histoires et défis d’entraînement uniques au choix. Les jeux en ligne et hors ligne offrent des options de jeu supplémentaires. L’argent de combat peut être gagné dans les matchs classés, le pur plaisir est au premier plan dans les matchs d’amitié et des amis peuvent être invités dans le salon de combat.

Cette version de Street Fighter V a l’écran titre de la “Arcade Edition” et comprend les modes Arcade, Combat d’équipe et mode en ligne Combat supplémentaire, dans lequel il y a des récompenses, XP et Fight Money à gagner. Fight Money peut être utilisé pour acheter des personnages supplémentaires, des étapes et plus encore.

© Capcom, Dimps

Récompenses PlayStation Plus

De plus, les membres PlayStation Plus sont disponibles dans le cadre du Récompenses PlayStation PlusLà encore, des offres spéciales intéressantes sont proposées par les partenaires commerciaux:

Nike: 20% de réduction sur les achats sur nike.com (avec restrictions)

20% de réduction sur les achats sur nike.com (avec restrictions) CIEL: Forfait divertissement d’un mois pour 4,99 €

Forfait divertissement d’un mois pour 4,99 € Kickbase: Abonnement premium de 3 mois pour le manager de football gratuit (au lieu de 11,97 €)

Abonnement premium de 3 mois pour le manager de football gratuit (au lieu de 11,97 €) Chaussettes heureuses: 25% de réduction dans la boutique en ligne et livraison gratuite

