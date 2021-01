PS Plus: Les Jeux gratuits pour Février 2021 en prévision

Les jeux gratuits mensuels de PlayStation Plus font le bonheur de nombreux joueurs. Voici donc quelques idées de grands jeux que Sony pourrait sortir en février.

La nouvelle année étant bien entamée, les joueurs de PlayStation ont beaucoup à espérer, y compris Ratchet et Clank : Rift Apart, God of War Ragnarok, Returnal et, espérons-le, d’autres titres de PlayStation 5 dans un avenir pas si lointain.

En plus des nouveaux jeux, Sony semble également se lancer à fond dans la PlayStation Plus de cette génération et utiliser le service comme une incitation à promouvoir des jeux PS5 passionnants, notamment le prochain Destruction AllStars. Voici donc notre liste complète de jeux gratuits sur PS Plus pour février 2021.

Dragon Ball Z: Kakarot

Généralement, les jeux Dragon Ball Z ont presque toujours atterri dans le genre du combat, et bien que cela convienne certainement à l’expérience, cela laisse beaucoup à désirer pour les joueurs qui voulaient quelque chose de plus profond, de différent. Avec l’arrivée d’un tout nouveau personnage dans Dragon Ball FighterZ et la preuve que le jeu de combat est toujours vivant, Bandai Namco et CyberConnect2 ont eu l’occasion de faire quelque chose de nouveau avec la franchise et ainsi Dragon Ball Z : Kakarot est né, un RPG d’action solo qui retrace l’histoire de son personnage titulaire.

Dragon Ball Z : Kakarot, qui fête cette année son premier anniversaire, combine les mécanismes d’un jeu de combat et d’un RPG d’action à monde ouvert et raconte l’histoire de Dragon Ball Z à travers sept personnages jouables, dont Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Future Trunks, Gotenks et Vegito. En plus de l’histoire principale et des batailles de boss, les joueurs peuvent explorer le monde ouvert, accomplir des quêtes secondaires, aller pêcher et collecter des orbes Z pour améliorer les capacités de Goku. Dragon Ball Z : Kakarot n’a pas été la réinvention révolutionnaire que les joueurs auraient pu espérer, mais c’est un excellent jeu qui tente quelque chose de nouveau et tire beaucoup sur les cordes sensibles de la nostalgie.

Observer: System Redux

Après le succès du court métrage d’horreur P.T. 2014, le développeur polonais Bloober Team s’est inspiré du titre et a commencé à travailler sur un nouveau jeu qui allait façonner l’avenir du studio, un jeu d’horreur psychologique appelé Layers of Fear qui se concentre sur l’histoire, la résolution de puzzles et la mauvaise orientation. Depuis Layers of Fear, Bloober Team est devenu un développeur d’horreur prolifique avec des jeux comme Blair Witch, Layers of Fear 2, et la prochaine exclusivité Xbox The Medium dans son portefeuille. Dans le cadre du lancement de la nouvelle génération, en plus de son travail sur The Medium, Bloober Team a également choisi de revisiter l’un de ses précédents titres, le jeu d’horreur cyberpunk Observer.

Observer : System Redux est une remasterisation de Observer, un jeu d’horreur psychologique sur le thème du cyberpunk, qui traite d’un fléau numérique qui a tué des milliers de personnes et a plongé le monde dans la guerre, la pauvreté et la consommation de drogue. Dans le rôle principal, Rutger Hauer de Blade Runner, les joueurs sont envoyés dans un immeuble d’habitation de classe inférieure pour découvrir où se trouve son fils et qui est à l’origine d’une série de décès récents. Doté de visuels améliorés, de ray-tracing, de 4K HDR et d’un gameplay de 60 FPS, System Redux est non seulement la meilleure façon de jouer à Observer, mais c’est aussi une excellente vitrine de ce dont ces nouvelles consoles sont capables.

The Walking Dead: Saints And Sinners

The Walking Dead est une franchise qui semble se traduire parfaitement dans les jeux vidéo, mais malgré sa popularité, elle a eu un passé au mieux inégal. La série des Walking Dead de Telltale est encore largement considérée comme l’un des meilleurs jeux d’aventure de la dernière décennie, tandis que The Walking Dead : Survival Instinct et The Walking Dead : Onslaught ont fait l’objet d’un examen critique sans aucune qualité rédemptrice. Le problème est que la plupart de ces jeux essaient de capitaliser sur la marque The Walking Dead plutôt que sur son principe, et c’est là que The Walking Dead : Saints and Sinners arrive en tête.

Développé par Skydance Interactive, la division jeux vidéo de la société de production de films derrière Mission : Impossible – Fallout et le futur Top Gun Maverick, The Walking Dead : Saints and Sinners est un jeu de tir à la première personne pour PlayStation VR où le but est de survivre par tous les moyens nécessaires. Avec une campagne de 10 à 15 heures, la conception et la mise à jour de systèmes et un mécanicien appelé « Stir the Herd » qui engendre une horde dévastatrice sur un chronomètre, The Walking Dead : Saints and Sinners est grinçant, violent, terrifiant et constitue l’une des meilleures adaptations de la franchise dans les jeux vidéo.

Reminder: Destruction AllStars Will Be Available On PS5

Ces trois derniers mois, Sony a proposé trois jeux dans sa gamme de jeux gratuits PlayStation Plus : deux jeux PS4 et un troisième jeu PS5. À partir de février, Destruction AllStars sera disponible gratuitement pendant deux mois, exclusivement sur PlayStation 5, à l’instar de Bugsnax qui était disponible de novembre à janvier. Initialement conçu comme un titre de lancement sur PS5, Destruction AllStars promet un « événement sportif mondial de divertissement où les stars et les voitures entrent en collision » avec seize héros jouables uniques à travers ses modes solo et multijoueurs.

Les membres de PlayStation Plus reçoivent au moins deux jeux gratuits chaque mois avec leur abonnement.