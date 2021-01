PS Plus: Les JEUX GRATUITS de février 2021 du Playstation Plus, confirmation et prédictions

Nous devrions entendre parler par Sony des jeux gratuits pour PS Plus pour février 2021 d’un jour à l’autre, mais au moins dans un cas, nous avons la situation inhabituelle de savoir déjà avec certitude ce que sera l’un d’entre eux, ce qui n’est généralement pas le cas.

Cette fois-ci, nous avons une situation où, l’automne dernier, Sony a déclaré que Destruction AllStars de Lucid Games allait être retardé en dehors de la période des fêtes, et qu’il allait plutôt faire sa première apparition en février 2021 en tant que jeu PS Plus, donnant ainsi aux joueurs une longueur d’avance.

Le déménagement semblait être une bonne idée compte tenu du grand nombre de jeux très en vue sortis pendant la période des fêtes, et Destruction AllStars pourrait briller en tant qu’offre PS Plus en février, en faisant ses débuts gratuitement et en permettant aux joueurs de se plonger dans le jeu dans l’espoir de créer une autre histoire à succès semblable à celle de la Rocket League.

Mais ce n’est qu’un jeu, et il semble probable qu’il y en aura un ou deux autres à côté. Quels sont les jeux qui pourraient apparaître cette fois-ci ?

Watch Dogs 2

Même si Legion n’a pas vraiment mis le feu au monde cet automne, Watch Dogs 2 semble toujours être un ajout solide à la gamme PS Plus, et exactement le type de jeu qui s’y intégrerait bien si longtemps après sa sortie. Si Ubisoft comptait sur les ventes d’avant Légion pour ce jeu, cette période est maintenant terminée, alors pourquoi pas ?

Far Cry 5

C’est une autre option d’Ubisoft que je pourrais voir se concrétiser, car nous sommes encore assez loin de Far Cry 6, et suffisamment de temps s’est écoulé pour rendre cette offre attrayante. Ce n’était pas le meilleur de la série, mais ce ne serait pas mal non plus pour un titre gratuit.

Untitled Goose Game

Pour ce qui est du côté indépendant, je pouvais voir Untitled Goose Game se frayer un chemin sur PS Plus après tout ce temps.

Uncharted Lost Legacy

Lost Legacy n’est pas proposé dans la grande liste de la PS Plus Collection, mais c’est pourtant l’une des meilleures offres de PlayStation, à plus petite échelle AA, en tant que spin-off de Naughty Dog, et à ce rythme, avec Nathan Drake à la retraite, le duo central pourrait être l’avenir de la franchise pour ce que l’on en sait.

Outer Wilds

Un concurrent GOTY négligé, une offre gratuite sur PS Plus serait un excellent moyen de se faire une place, un moyen pour que beaucoup plus de gens le regardent, ce qu’il mérite absolument.

Ce sont là quelques-unes de mes prévisions, en plus de l’arrivée confirmée de Destruction AllStars. Nous devrions en savoir plus bientôt. Très bientôt, très probablement.