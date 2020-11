PS Plus: le nouveau jeu amusant PS5 Bugsnax est maintenant disponible

Sony a déjà les nouveaux pour la PlayStation Jeux de novembre pour tous les abonnés de PS plus qui sont disponibles en téléchargement gratuit. En plus du jeu de rôle d’action « Middle-earth: Shadow of War » de Warner Bros.de 2017 et de l’action aventure « Hollow Knight: Voidheart Edition », le nouveau jeu PS5 est désormais également disponible Bugsnax arrivée.

Convient à Début des ventes de la Playstation 5 En tant que nouvelle console de nouvelle génération de Sony, les joueurs peuvent désormais s’attendre à un jeu d’aventure coloré avec les créatures rampantes.

Dans l’aventure quelque peu étrange Île Snaktooth, le patrie le fabuleux Bugsnax. Il applique cela sur 100 créatures d’insectes différentes trouver. À son arrivée, cependant, il s’avère que l’exploratrice et hôtesse intrépide Elizabert Megafig a disparu et que son camp est en pagaille. De plus, leurs assistants sont dispersés sur toute l’île … seuls et affamés!

Le travail du joueur est de trouver le Secrets de l’île Snaktooth ventiler: qu’est-il arrivé à Lizbert? Que sont Bugsnax et d’où viennent-ils? Mais surtout: pourquoi sont-ils si savoureux?

La nouvelle aventure d’action Bugsnax de Young Horses apparaît sur PS5 ainsi que sur PS4 et PC. Selon les développeurs, le nouveau jeu devrait être tout nouveau Exploitez pleinement les fonctions du contrôleur DualSense:

Devenez membre PS Plus

Si vous n’êtes pas encore membre de PS Plus, vous pouvez obtenir une réduction ici plus vous achetez en une seule fois. L’abonnement annuel de 59,99 euros vaut particulièrement la peine:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂