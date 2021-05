PS Plus Juin 2021 Jeux PS5 et PS4 gratuits annoncés

La gamme PlayStation Plus pour juin 2021 a été révélée, et c’est exactement comme la fuite du début de la semaine nous l’a dit. Le jeu PS5 du mois prochain est Operation: Tango, qui est un jeu d’espionnage axé sur la coopération. C’est une toute nouvelle version, qui est toujours un bon bonus pour les abonnés Plus. Fonctionnement: Tango sera également lancé sur PS4, mais les abonnés PS Plus n’auront accès qu’à la version PS5.

Pendant ce temps, la PS4 reçoit deux frappeurs relativement lourds. Tout d’abord, Star Wars: Squadrons, une simulation de combat de chiens amusante qui se déroule évidemment dans le Guerres des étoiles univers. Et en plus de cela, une autre nouvelle version: Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Celui-ci est un gros problème, car il marque le retour de la propriété de jeu de combat autrefois énorme de SEGA. Il s’agit d’une version graphiquement mise à jour du titre PS3 2012 Virtua Fighter 5: Final Showdown, reconstruit à l’aide de Dragon Engine de la série Yakuza. Il est lancé exclusivement pour PS4 (bien que vous puissiez, bien sûr, y jouer sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité).

Fait intéressant, Ultimate Showdown sera disponible pour les abonnés PS Plus pendant deux mois au lieu d’un seul. Il arrive également sur PS Now en juin – l’autre service d’abonnement de Sony.

Nous vous apporterons des critiques complètes de Operation: Tango et Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown dans les prochains jours. En attendant, voici ce que nous avions à dire sur Star Wars: Squadrons dans notre revue:

Star Wars: Squadrons a son cœur au bon endroit et un ensemble complet et approfondi de mécanismes de vol contribuent grandement à la réalisation de ce rêve d’enfance de piloter un X-Wing. Il réalise la vision de certaines manières, mais dans d’autres, le package manque d’enthousiasme et de contenu. Alors qu’un excellent support PSVR sera suffisant pour certains, une histoire ennuyeuse et des modes multijoueurs inadéquats laissent beaucoup à désirer.

Vous pouvez télécharger les trois jeux à partir de la semaine prochaine, le mardi 1er juin.

Que pensez-vous des jeux PS Plus de juin? Partagez une opinion honnête dans la section commentaires ci-dessous.