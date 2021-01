PS Plus Jeux PS5 et PS4 gratuits annoncés pour février 2021

Février PlayStation Plus les jeux ont été officiellement annoncés – et c’est honnêtement une sacrée gamme. Nous savons depuis un certain temps que Destruction AllStars serait l’acte principal de février sur PlayStation 5, mais la sélection du mois prochain ne se limite pas à cela.

Control: Ultimate Edition fait également partie de l’accord, disponible sur PS5 et PS4 – une inclusion que nous n’avons jamais vue venir. Et pour compléter les choses, nous avons le Concrete Genie conçu avec amour sur PS4. Pas mal, hein?

Les trois jeux peuvent être téléchargés à partir du mardi 2 février. Destruction AllStars sera disponible pendant deux mois, jusqu’au 5 avril.

Bien que nous n’ayons pas encore examiné Destruction AllStars – gardez les yeux ouverts pour une couverture complète de cette semaine prochaine – nous avons recommandé Concrete Genie dans notre examen 7/10:

Concrete Genie est une expérience chaleureuse et joyeuse qui embrasse la créativité d’une manière unique. Peindre votre chemin à travers Denska est amusant sans effort, et les génies qui aident Ash à travers son aventure sont charmants. Bien que cet axe principal du jeu soit bien réalisé, le combat semble être une réflexion après coup, car il est caché à la fin. Ceci et quelques problèmes plus petits empêchent le jeu de devenir grand, mais pris dans son ensemble, cela vaut vraiment la peine d’être joué – et aussi joli comme image.

Nous n’avons pas encore examiné la version PS5 de Control: Ultimate Edition, mais nous nous sommes amusés avec la version PS4 originale dans notre examen 7/10:

Il ne fait aucun doute que Control est une bonne expérience, mais ce n’est pas celle qui restera dans les livres d’histoire. Son gameplay exploratoire et axé sur le combat est un atout majeur grâce à des capacités qui vous donnent la possibilité de faire preuve de créativité, mais le framerate peu fiable qui l’accompagne met trop souvent fin au plaisir. Cela vaut vraiment la peine d’être joué, mais c’est à peu près tout ce que l’on peut faire d’éloges.

Que pensez-vous de cette gamme PS Plus? Donnez-nous votre réaction complète dans la section commentaires ci-dessous.