PS Plus Game Destruction AllStars présente ses concurrents dans une nouvelle bande-annonce

Destruction AllStars sera l’un des titres gratuits de PlayStation Plus pour le mois de février 2021, il est donc temps que nous commencions à jeter un bon coup d’œil à cette partie de course. autre chose. Honnêtement, nous ne pouvons toujours pas vraiment dire ce que vous faites après avoir perdu l’accès à un véhicule. Au moins une nouvelle bande-annonce est là pour nous présenter le casting de personnages proposés, qui, selon nous, sont tous dotés de leurs propres compétences et capacités.

Il y a 16 concurrents au total, dont Ultimo Barricodo. C’est le mec que vous avez beaucoup vu dans les médias de pré-lancement, mais il y a aussi Boxtop. De manière appropriée, ils portent une boîte en carton sur la tête. Harmony conduit quelque chose qui ressemble à un Range Rover et Jian fait courir le Naruto à l’extérieur d’une voiture. Parce que bien sûr qu’il le fait. Genesis a au moins l’air plutôt cool. Attendez-vous à plus d’informations et de bandes-annonces à suivre dans les prochains jours.

Qui de ce lot est votre favori jusqu’à présent? Partagez votre choix dans les commentaires ci-dessous.