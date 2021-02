PS Plus Game Destruction AllStars est maintenant disponible sur PS5 en Europe, Midnight aux États-Unis

Le jeu PlayStation Plus de février Destruction AllStars est disponible au téléchargement dès maintenant en Europe si vous vous rendez sur le PlayStation Store. Comme indiqué précédemment, le wreck-’em-up basé sur l’arène nécessitera un espace raisonnable de 28,3 Go sur le SSD de votre console.

Ceux des États-Unis – et de diverses autres régions – devront attendre jusqu’à minuit, heure locale, pour commencer.

Les autres offres PS Plus de février – Control: Ultimate Edition et Concrete Genie – seront toutes deux disponibles au téléchargement plus tard dans la journée. Nous ne manquerons pas de publier un rappel une fois qu’ils apparaîtront sur la vitrine.

