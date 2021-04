PS Plus Freebie Zombie Army 4: Dead War mis à niveau à 4K, 60 images par seconde sur PS5

Zombie Army 4: Dead War – l’un des jeux PS Plus gratuits pour avril 2021 – reçoit une mise à niveau de nouvelle génération, qui verra le titre fonctionner à 60 images par seconde en résolution 4K. Comme beaucoup d’autres jeux, la co-op undead-a-thon utilise une mise à l’échelle de résolution dynamique, donc ce ne sera pas toujours le 2160p natif – mais comme le note le développeur Rebellion, toute légère baisse de la qualité d’image est conçue pour «assurer un framerate fluide». .

Le jeu incluait déjà une option de 60 images par seconde sur PS4 Pro, mais il convient de noter qu’il conservera les performances à une résolution beaucoup plus élevée sur PS5 une fois cette mise à jour installée. Le jeu fonctionne à seulement 30 images par seconde sur PS4 en 1080p, il s’agit donc d’une mise à niveau majeure par rapport aux consoles de base.

C’est un patch plutôt qu’un port, c’est donc similaire à ce qu’Insomniac Games a fait avec Ratchet & Clank. Malheureusement, cela signifie qu’il y a une mise en garde: la Xbox Series X aura la possibilité d’exécuter le jeu à 120 images par seconde en 1080p, alors que cette fonctionnalité est absente de la console de nouvelle génération de Sony. En effet, malheureusement, les jeux doivent être portés nativement sur PS5 pour atteindre 120 images par seconde; cela ne peut pas être fait grâce à la rétrocompatibilité.

Néanmoins, il s’agit d’une mise à jour impressionnante et opportune – en particulier avec le jeu disponible gratuitement sur PS Plus ce mois-ci. Le patch est disponible au téléchargement dès maintenant. Allez-vous voir le tireur à longue portée? Consultez notre liste complète de tous les jeux PS4 mis à niveau avec PS5 Game Boost via le lien, et faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.