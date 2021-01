PS Plus Février 2021 Jeux PS5 et PS4 annoncés

Les jeux PlayStation Plus de février ont été officiellement annoncés – et c’est honnêtement une sacrée gamme. Nous savons depuis un certain temps que Destruction AllStars serait l’acte principal de février sur PS5, mais la sélection du mois prochain va bien au-delà.

Control: Ultimate Edition fait également partie de l’accord, disponible sur PS5 et PS4 – une inclusion que nous n’avons jamais vue venir. Et pour finir, nous avons le Concrete Genie, conçu avec amour sur PS4. Pas mal, hein?

Les trois jeux peuvent être téléchargés à partir du mardi 2 février. Destruction AllStars sera disponible pendant deux mois, jusqu’au 5 avril.

Que pensez-vous de cette gamme PS Plus? Donnez-nous votre réaction complète dans la section commentaires ci-dessous.