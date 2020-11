Ps Plus: Aurons Nous Un Jeu Ps5 Tous Les Mois?

PlayStation clarifie la dynamique qu’elle entend poursuivre avec son service d’abonnement après l’arrivée de PlayStation 5

PS Plus est le service d’abonnement par excellence de PlayStation, qui nous permet chaque mois d’accéder gratuitement à certains titres en plus de déverrouiller le jeu en ligne, entre autres fonctions. Aussi, avec l’arrivée de la PS5, nous avons vu comment ce novembre les abonnés pourront profiter exclusivement – au niveau PlayStation – de Bugsnax, un titre très populaire après son introduction il y a quelques semaines. Mais… Est-ce que ce sera la dynamique de tous les mois à venir?

Comment PlayStation planifie-t-il les jeux PS4 et PS5 sur PS Plus?

Désormais, pour dissiper tout doute, les collègues PlayStation ont développé un article détaillé de questions et réponses dans lequel on peut trouver ce qui suit:

« Tous les membres PlayStation®Plus continueront de recevoir au moins deux excellents jeux PS4 ™ par mois. Notre objectif est d’ajouter régulièrement des jeux PS5 ™. à la sélection de jeux mensuels, dont nous donnerons un compte rendu complet dans PS Blog à travers les annonces mensuelles de PlayStation®Plus « .

Comme nous pouvons le voir, il semble que pour le moment la livraison de Busgnax pour PS5 sera quelque chose de plus circonstanciel que non régulier, car à court terme, nous constaterons que principalement deux jeux continueront d’arriver pour les joueurs PS4 – qui sera également disponible sur PS5 -. Cependant, avec le temps, nous devons espérer que la PS5 s’établira progressivement dans PS Plus, peut-être à mesure que davantage de jeux vidéo seront publiés pour la plate-forme et que, par conséquent, cela permettra à PlayStation d’avoir une plus grande gamme de choix pour son utilisateurs.

Logiquement, il faut supposer que À long terme, et comme cela s’est produit avec PlayStation 3 et PS Vita, la PS4 finit par tomber du service PS Plus. Pour le moment, cependant, il est difficile de voir quand cela se produira, d’autant plus que la société japonaise souhaite maintenir le support de la PS4 jusqu’en 2022 ou 2023. Dans l’article suivant, vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂