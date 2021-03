PS Now La mise à jour de mars 2021 ajoute inFAMOUS, World War Z et plus

Le début d’un nouveau mois signifie qu’une autre charge de titres PlayStation 4 se dirige vers le service de téléchargement et de diffusion en continu de Sony PlayStation Now. Pour le mois de mars 2021, Sony ajoute inFAMOUS: Second Son, World War Z, Ace Combat 7: Skies Unknown et SUPERHOT. Le tireur de zombies en ligne World War Z fera partie du service jusqu’au 6 septembre 2021 tout en prenant son envol dans Ace Combat 7 ne sera possible que jusqu’au 31 mai 2021. Ce dernier est un délai d’exécution assez serré, mais au moins SUPERHOT et inFAMOUS: Second Son sont tous deux des ajouts permanents.

Malheureusement, aujourd’hui voit le départ d’un jeu PS4 remarquable. Final Fantasy XV quitte PS Now, mais pour voir ce qui est encore disponible, consultez Tous les jeux PlayStation Now via le lien. Êtes-vous satisfait des ajouts de ce mois-ci? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.