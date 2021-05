PS Now La mise à jour de juin 2021 ajoute The Witcher 3, Sonic Games, Slay the Spire et plus

Sony est de retour avec une autre mise à jour mensuelle pour son PlayStation maintenant service, ajoutant une longue liste de jeux PS4 pour le mois de juin 2021. Beaucoup de ces ajouts ont été soit confirmés ou rumeurs, mais c’est toujours agréable d’avoir les choses gravées dans la pierre. L’honneur de la tête d’affiche du mois prochain doit aller à The Witcher 3: Wild Hunt. Il reste jusqu’au 6 septembre 2021 et est l’édition complète, ce qui signifie que vous obtenez également des extensions Heart of Stone et Blood and Wine.

Ensuite, il y a trois titres Sonic: Team Sonic Racing, Sonic Mania et Sonic Forces. Tous les trois sont des ajouts permanents au service, tout comme Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Slay the Spire, qui fait partie de PS Now jusqu’au 6 décembre 2021, et Car Mechanic Simulator complètent les jeux PS4 pour le mois de juin 2021.

Au total, nous avons:

Pour une liste complète des Tous les jeux PlayStation Now, dirigez-vous vers le lien. Êtes-vous satisfait des ajouts du mois à venir? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.