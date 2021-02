PS Now La mise à jour de février 2021 ajoute Detroit: Become Human, Call of Duty, Darksiders Genesis, et plus

C’est le premier mardi du mois, ce qui ne signifie qu’une chose pour les abonnés PlayStation Now actifs. De nouveaux jeux PlayStation 4 seront mis en service dès aujourd’hui! Le PlayStation Store japonais commence déjà à donner aux membres un indice fort sur ce qui est sur le point d’être confirmé par Sony lui-même plus tard dans la journée, avec un article de blog bientôt disponible. Cependant, ces premiers regards se sont toujours avérés vrais, alors jetons un coup d’œil à ce qui se dirige vers PS Now pour février 2021.

Detroit: Become Human de Quantic Dream fait apparemment la une du mois, mais il y a aussi Call of Duty: Black Ops III, Darksiders Genesis, Little Nightmares et WWE 2K Battlegrounds à espérer. Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas lesquels de ces titres (le cas échéant) ne restent que pour un temps limité.

Le jalon mensuel signifie malheureusement que nous disons au revoir à deux jeux PS4 alors qu’ils quittent le service PS Now aujourd’hui. Ce sont Dead Cells et Hitman 2 – vous n’y aurez plus accès si vous êtes au milieu d’une partie et que vous ne les avez pas achetés. Pour une liste complète de tous les jeux PlayStation Now, rendez-vous sur le lien. Êtes-vous satisfait des ajouts PS4 de février? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.