PS Now La mise à jour d’avril 2021 comprend les Avengers et Borderlands 3 de Marvel

Sony se débrouille plutôt bien ces derniers temps avec les logiciels alignés pour PlayStation Plus et PS Now, et avril n’est pas différent. Pour le service de diffusion en continu dans le cloud, il n’y a que trois jeux qui se joignent à la mêlée, mais ce sont de gros jeux. Marvel’s Avengers, Borderlands 3 et The Long Dark seront diffusables et téléchargeables sur PS Now à partir de demain, 6 avril.

Le titre d’action de super-héros en cours de Square Enix est une victoire assez importante pour les abonnés, vous permettant de goûter au jeu sans frais supplémentaires. Il sera disponible sur PS Now jusqu’au 5 juillet 2021, il ne reste donc que quelques mois pour en profiter. Borderlands 3, le populaire jeu de tir co-op looter de Gearbox, restera un peu plus longtemps, disponible jusqu’au 29 septembre. Enfin, le jeu de survie The Long Dark semble être un ajout permanent au service.

Sony a également confirmé que l’essai gratuit était de retour. À partir du 7 avril, quiconque n’est pas actuellement abonné à PS Now peut le tester pendant sept jours.

