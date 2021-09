PS ajoute maintenant cinq jeux Final Fantasy au cours des prochains mois

Final Fantasy est un nom de franchise tellement trompeur, n’est-ce pas ? C’est comme le Histoire sans fin: comment se fait-il que ça se termine en moins de deux heures ? Quoi qu’il en soit, comme vous le savez, il existe des dizaines de jeux Final Fantasy – et cinq des meilleurs arrivent PS maintenant. Il s’agit d’un déploiement échelonné, Final Fantasy VII étant le premier à rejoindre le 7 septembre.

Pour être clair, il s’agit du port PS4 du jeu PS1 original et ne doit pas être confondu avec Final Fantasy VII Remake. C’est quand même un classique, non ? Il sera suivi, le 5 octobre, de Final Fantasy VIII Remastered. Et puis, les 2 novembre et 7 décembre respectivement, Final Fantasy IX et Final Fantasy X|X-2 HD Remaster seront déployés.

Le love-in de Square Enix se terminera avec Final Fantasy XII: The Zodiac Age le 4 janvier 2022. Il n’est pas encore clair s’il s’agira d’ajouts permanents au service, nous devrons donc attendre plus d’informations à ce sujet. C’est une bonne sélection de jeux, n’est-ce pas ? Jouerez-vous à l’un d’entre eux avec PS Now ? Vous pouvez trouver une liste complète des Tous les jeux PS Now via le lien.