Proxima Centauri lance une énorme fusée éclairante, avec de grandes implications pour la vie extraterrestre

Les scientifiques ont repéré l’une des plus grandes éruptions stellaires jamais enregistrées dans notre galaxie. Les jets de plasma ont jailli du voisin le plus proche du soleil, l’étoile naine rouge Proxima Centauri. La fusée éclairante, qui était environ 100 fois plus puissante que toute autre expérience de notre système solaire , pourrait changer la façon dont les scientifiques pensent au rayonnement solaire et à la vie extraterrestre.

Proxima Centauri est un nain rouge – le type le plus petit, le plus sombre et le plus courant d’étoiles de la séquence principale de la galaxie – situé à environ 4,25 années-lumière de Terre . Sa masse est seulement un huitième de celle du soleil, et il est orbité par deux exoplanètes . L’une de ces planètes, Proxima Centauri b, est considérée comme semblable à la Terre et se trouve dans la zone habitable de l’étoile – la distance d’une étoile qui pourrait soutenir le développement de la vie, selon les chercheurs.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé neuf télescopes terrestres et orbitaux – y compris le télescope spatial Hubble, le grand réseau millimétrique / submillimétrique Atacama et le satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit de la NASA – pour surveiller de près Proxima Centauri pendant un total de 40 heures sur plusieurs mois en 2019. Le 1er mai 2019, l’équipe a capturé la méga fusée éclairante, qui n’a brillé que pendant 7 secondes et était principalement visible dans le ultra-violet spectre.

« L’étoile est passée de la normale à 14 000 fois plus brillante lorsqu’elle est vue dans les longueurs d’onde ultraviolettes en l’espace de quelques secondes », explique l’auteur principal Meredith MacGregor, astrophysicienne à l’Université du Colorado à Boulder. dit dans un communiqué .

La puissance de cette éruption et le type de rayonnement qu’elle émettait pourraient changer ce que nous savons des naines rouges et des chances que la vie se développe sur les planètes qui les gravitent.

Une énorme fusée éclairante

Les fusées éclairantes stellaires sont le résultat de la force d’une étoile champs magnétiques . Ces champs – qui sont créés par de grandes quantités de gaz chargé électriquement – peuvent se tordre et se remettre soudainement en place pour libérer une énorme quantité d’énergie sous forme de rayonnement, un peu comme tirer un élastique sur quelqu’un avec vos doigts.

La fusée éclairante sur Proxima Centauri était extrêmement puissante par rapport à celles émises par le soleil. Contrairement aux éruptions solaires, celle-ci émettait également différents types de rayonnement. En particulier, il a produit une énorme poussée de lumière ultraviolette et d’ondes radio – connues sous le nom de «rayonnement millimétrique».

Conception artistique d’une fusée stellaire vue de la planète Proxima Centauri b, un monde potentiellement semblable à la Terre. (Crédit d’image: NRAO / S. Dagnello)

« Dans le passé, nous ne savions pas que les étoiles pouvaient flamboyer au millimètre près, c’est donc la première fois que nous cherchons des fusées éclairantes millimétriques », a déclaré MacGregor dans le communiqué.

Cette découverte n’a été possible que parce que l’équipe a surveillé l’étoile à l’aide d’une si grande variété de télescopes, chacun concentré sur une partie différente de la électromagnétique spectre.

« C’est la première fois que nous avons ce genre de couverture multi-longueurs d’onde d’une fusée stellaire », a déclaré MacGregor dans le communiqué. « Habituellement, vous avez de la chance si vous pouvez obtenir deux instruments. »

Les nouvelles découvertes suggèrent que les éruptions stellaires émises par les naines rouges sont beaucoup plus violentes que prévu auparavant et pourraient réduire la probabilité qu’une vie extraterrestre se développe autour d’elles.

Mauvaise nouvelle pour les extraterrestres

Le type et la quantité de rayonnement émis par Proxima Centauri pourraient rendre très difficile la survie de la vie sur ses exoplanètes en orbite, qui n’ont probablement pas d’atmosphère réelle en raison des puissantes éruptions, selon les chercheurs. Mais ce n’est pas impossible pour que la vie extraterrestre existe là-bas.

« S’il y avait de la vie sur la planète la plus proche de Proxima Centauri, elle devrait être très différente de n’importe quoi sur Terre », a déclaré MacGregor dans le communiqué. « Un être humain sur cette planète passerait un mauvais moment. »

D’autres naines rouges émettent probablement des fusées éclairantes tout aussi puissantes, diminuant ainsi les chances que les planètes hébergées par des naines rouges puissent soutenir la vie. Ils flambent également « beaucoup plus fréquemment » que le soleil, ce qui réduit encore les chances de trouver la vie dans ce système stellaire, selon les chercheurs.

« Les planètes de Proxima Centauri sont touchées par quelque chose comme ça pas une fois par siècle, mais au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour », a déclaré MacGregor dans le communiqué.

Les chercheurs espèrent maintenant utiliser la grande variété de télescopes pour se concentrer sur d’autres éruptions stellaires à travers notre galaxie.

« Il y aura probablement des types encore plus étranges de fusées éclairantes qui démontrent différents types de physique auxquels nous n’avions pas pensé auparavant », a déclaré MacGregor dans le communiqué.

L’étude a été publiée en ligne le 21 avril à Les lettres du journal astrophysique .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.