Protestez à volonté! BMW garantit que la conception et la grille controversées se poursuivront

Raison de nombreux commentaires et même d’une certaine polémique, le nouveau langage de conception de BMW, et en particulier sa nouvelle grille XXL, promet de continuer à faire une déclaration. Cela ne signifie toutefois pas que la marque munichoise peut faire un pas en arrière; au contraire, garantit le chef du design Domagoj Dukec, le pari sur une esthétique audacieuse est de continuer!

La garantie est donnée par le propre designer en chef de BMW, Domagoj Dukec, qui, dans des déclarations à Autocar, ne laisse aucun doute: malgré la controverse soulevée, malgré les critiques de la nouvelle calandre, le dernier langage de conception dans les voitures de la marque. Munich, doit continuer et approfondir.

Après que des informations contradictoires aient émergé, selon lesquelles l’impressionnante grille des séries 4 et M3 / M4, ne serait disponible que sur ces modèles, bientôt suivie par la position selon laquelle, après tout, c’était quelque chose à généraliser, et BMW était conscient qu’il serait impossible de plaire à tout le monde, voici le designer en chef de la marque, pour s’assurer que la grille controversée, ne disparaîtra pas, et jouera même un rôle fondamental dans l’esthétique des futures BMW.

«Si l’intention est de créer quelque chose qui se démarque, alors nous devons concevoir quelque chose de vraiment différent et vraiment différent des autres», dit-il dans des déclarations au magazine britannique Domagoj Dukec. Ajoutant que «si nous voulons vraiment atteindre un certain type de client, nous devons nous différencier. Nous ne voulons pas plaire à tout le monde, sur tous les marchés du monde, mais plutôt à ceux qui sont nos clients ».

LIRE TROP

Dans les dérives et les powerlides. La nouvelle BMW M3 s’exhibe dans le manteau de neige de Jarama

Soit dit en passant et sur cette controverse, le vice-président senior du design du groupe BMW, Adrian van Hooydoonk, a déjà supposé que le retour d’information du marché peut parfois être «brutal». Cependant, cela ne signifie pas que le groupe automobile est prêt à changer, à cause de cela, souligne le Néerlandais.

De l’avis de van Hooydonk, ce défi est normal et se justifie par le fait que la marque a ajouté plusieurs modèles à succès dans le passé.

«Il est normal que des frictions surviennent, en particulier, lorsque l’ancien produit a connu un tel succès», explique Adrian van Hooydonk, rappelant que «lorsque ce succès n’apparaît pas, il est plus normal de changer, même parce que cela devient quelque chose. très stressant pour une entreprise ».

La nouvelle BMW Série 7

De l’avis des deux concepteurs, le but du design est, en fin de compte, de créer des voitures que les gens veulent acheter, et non qu’ils doivent acheter. En conséquence, deux groupes principaux de clients ont été identifiés, que BMW entend attirer: les créateurs dits élégants et les artistes expressifs.

Les premiers sont, selon van Hooydonk et Dukec, des traditionalistes et ont tendance à préférer les voitures aux numéros impairs, tels que les séries 3, 5 et 7, tandis que les seconds aiment les voitures comme les nouveaux M4 ou X6. Bref: il y a l’explication!…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂