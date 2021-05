Protestations, pêche à la traîne et plus encore: un drame tourbillonne autour du prochain atterrisseur lunaire de la NASA pour les astronautes

Le prochain coup de feu des États-Unis s’annonce comme une affaire controversée.

À la mi-avril, la NASA a attribué à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour terminer le développement de son véhicule Starship et effectuer deux missions avec lui vers la surface lunaire pour l’agence Programme Artemis . Si tout se passe comme prévu, la deuxième de ces missions placera deux astronautes près du pôle sud lunaire au milieu des années 2020 – le premier atterrissage lunaire en équipage depuis Apollo 17 en 1972.

SpaceX, fondé par le milliardaire Elon Musk, a battu deux concurrents commerciaux pour l’accord d’atterrissage lunaire – Dynetics et la « National Team », dirigée par Blue Origin, une société de vols spatiaux détenue par un milliardaire. Jeff Bezos . Mais ces deux groupes n’ont pas accepté la décision et sont passés à autre chose. Les deux protestations déposées avec le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis fin avril, citant des failles perçues dans le processus d’attribution. La NASA a retardé les 2,9 milliards de dollars jusqu’à ce que le GAO termine une enquête sur la question, qui se terminera début août.

L’une des principales plaintes des deux manifestations était le fait que la NASA n’avait sélectionné qu’une seule entreprise, après que l’agence spatiale eut déclaré qu’elle visait à en choisir au moins deux à ce stade pour maintenir la concurrence et la redondance. Et le passage d’un mois ne semble pas avoir adouci cette objection, car Blue Origin l’a à nouveau diffusée, de manière très publique, jeudi 27 mai.

« Le programme Human Landing System a besoin de concurrence, pas de retard pour recommencer. L’équipe nationale a une architecture ouverte, une expérience approfondie, des investissements autofinancés massifs et une conception sûre et à faible risque pour retourner sur la Lune. Allons-y. # Artemis, « la société a déclaré via son compte Twitter officiel Jeudi.

La rivalité spatiale milliardaire se poursuit

Il y a de nombreuses couches dans le kerfuffle de l’atterrisseur lunaire. Par exemple, il implique les deux personnes les plus riches de la planète – Bezos et le PDG de SpaceX Musk – qui se sont parfois disputés les réalisations et les capacités de leur entreprise.

En novembre 2015, par exemple, la fusée de premier étage du véhicule suborbital réutilisable New Shepard de Blue Origin a atterri avec succès lors d’un test en vol – ce que SpaceX avait tenté de réaliser lors de missions orbitales avec sa fusée Falcon 9.

Musk a félicité Bezos à l’époque mais a également pris un petit coup , soulignant que l’atterrissage du premier étage d’un lanceur orbital est une tâche beaucoup plus difficile. Bezos a repoussé, affirmant que le premier étage du Falcon 9 ne se mettrait jamais en orbite et que New Shepard pourrait en fait faire face à un environnement de rentrée plus difficile. (SpaceX a atterri un booster Falcon 9 pour la première fois en décembre 2015, le mois suivant l’exploit de Blue Origin, et a répété l’exploit de nombreuses fois depuis. New Shepard a également franchi des atterrissages supplémentaires et s’apprête à voler son premier client ce l’été.)

En avril 2019, Musk a qualifié Bezos de « copieur » « après qu’Amazon ait révélé son intention d’assembler une constellation de milliers de satellites Internet. SpaceX construit son propre réseau haut débit, appelé Starlink, et a lancé le premier vaisseau spatial de test pour la constellation en février 2018. La société a loft plus de 1600 satellites Starlink à ce jour et fournit des services maintenant, en phase de test bêta.

Puis, en mai 2019, le chef de SpaceX a trollé Bezos au-dessus de l’atterrisseur lunaire récemment dévoilé de Blue Origin, un véhicule robotique appelé Blue Moon. Musc a tweeté une photo modifiée de l’atterrisseur qui a montré son nom comme « Blue Balls » et a écrit, « Oh arrête de taquiner, Jeff », avec un emoji clin d’oeil.

Kenneth Chang du New York Times a annoncé la nouvelle de la manifestation de l’équipe nationale le 26 avril de cette année. Chang a tweeté son histoire ce jour-là, et Musk a rapidement répondu avec un tweet qui correspondait au ton de son offre « Blue Balls »: « Je ne peux pas le faire monter (en orbite) lol. »

C’est une référence apparente à la fusée orbitale New Glenn de Blue Origin, qui n’a pas encore fait ses débuts en vol spatial.

Et le récent contrat Artemis n’a pas marqué la première fois que SpaceX a battu Blue Origin pour un accord lucratif. En août 2020, le ministère de la Défense sélectionné SpaceX et United Launch Alliance (ULA) comme ses deux principaux fournisseurs de lancement dans un proche avenir, avec les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX et le nouveau Vulcan Centaur de ULA.

Les deux sociétés ont battu Blue Origin et Northrop Grumman, qui avaient offert leurs boosters New Glenn et OmegA, respectivement. (Cependant, Blue Origin recevra toujours une part de cet argent; la société fabrique les moteurs BE-4 qui alimenteront le premier étage de Vulcan Centaur.)

Les sénateurs s’impliquent

La NASA, pour sa part, ne voulait pas réduire le pool d’atterrisseurs avec équipage Artemis à un seul participant à ce stade. Les responsables de l’agence ont souligné que c’était fondamentalement leur seule option , parce que le Congrès n’a pas alloué suffisamment d’argent pour se répartir entre deux projets d’atterrissage différents.

Cette situation pourrait changer. La sénatrice Maria Cantwell (D-Wash.), Qui préside le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports, a récemment ajouté un amendement au déjà tentaculaire Endless Frontier Act qui appelle la NASA à obtenir 10 milliards de dollars supplémentaires pour le système d’atterrissage humain Artemis.

L’amendement invoque la nécessité de la concurrence en tant que bien pur et fondamental. Mais le fait que Cantwell représente l’État d’origine de Blue Origin – la société est basée dans la région de Seattle – a soulevé à la fois des sourcils et des objections.

Par exemple, le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) – un critique fréquent de Bezos et des milliardaires en général – rapidement a soumis un autre amendement à la loi sur la frontière sans fin, avec l’objectif déclaré suivant: «Éliminer le sauvetage de Bezos de plusieurs milliards de dollars».

Le sénateur Bernie Sanders se lance dans le fiasco des atterrisseurs lunaires de la NASA avec un amendement qui supprime toute la section du système d’atterrissage humain du projet de loi d’autorisation de la NASA « Objectif: éliminer le sauvetage de Bezos de plusieurs milliards de dollars » pic.twitter.com/cTdVb44E4i24 mai 2021 En savoir plus

On ne sait pas pour le moment si tout ce drame – les snipings, les protestations déposées par Dynetics et l’équipe nationale et les amendements en duel – changera réellement le paysage du financement d’Artemis. Et nous devrons attendre un peu pour le savoir.

Les conclusions du GAO ne sont pas attendues avant le 4 août, après tout. Le Sénat apparaît prêt à adopter la loi sur la frontière sans fin , un projet de loi de 195 milliards de dollars visant à stimuler la compétitivité technologique américaine. Mais, comme l’a souligné Eric Berger d’Ars Technica , le projet de loi doit encore faire son chemin à la Chambre des représentants des États-Unis, qui pourrait retirer certains de ses amendements dans le processus.

L’effet sur le développement de Starship est également difficile à évaluer. SpaceX aimerait certainement mettre la main sur l’argent d’Artemis, mais la société construit et teste le véhicule de l’espace lointain de nouvelle génération avec un financement interne depuis des années maintenant. Et le projet a récemment franchi une étape importante – le premier atterrissage réussi après un test en vol à haute altitude, que le Le prototype du vaisseau SN15 a été retiré le 5 mai .

Vaisseau spatial est une grande priorité pour Musk, qui a déclaré à plusieurs reprises avoir fondé SpaceX en 2002 principalement pour aider à faire de l’humanité une espèce multiplanète. Il pense que le vaisseau réutilisable transformera cette vision en réalité, avec quelques arrêts sur la lune en cours de route.