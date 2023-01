Protégez-vous dès que possible : ces 203 applications contiennent des logiciels malveillants et volent votre argent

Si vous avez installé l’une de ces 203 applications, vous pouvez maintenant exécuter pour la supprimer, car il est probable qu’elle vole vos données et interagisse même avec vos applications bancaires.

Les logiciels malveillants frappent à nouveau Android, volant même vos coordonnées bancaires. | Getty Images

rejoindre la conversation

Il a toujours été complexe de mettre des portes sur le terrain, et la vérité est qu’Internet est aujourd’hui ce qui se rapproche le plus d’un immense champ d’où ils s’échappent une infinité de dangers dans nos appareilssurtout dans ce temps d’attaques continues par les piratesmafias, groupes organisés ou utilisateurs malveillants en général.

Sans surprise, il y a quelques jours, nous avons vu comment PayPal a signalé 35 000 comptes piratéet même des confrères de SecneurX ont publié leur première analyse de 2023 avec plus de 30 applications malveillantes détectées dans Google Play, déjà signalées au géant de Mountain View mais préinstallé sur des milliers d’appareils Androidque ce soit des smartphones, des tablettes ou d’autres types de terminaux.

Et maintenant faites très attention, car les collègues de Tom’s Guide nous ont parlé de rien de moins que 203 applications avec malware qui sont disponibles sur iOS et Androidet qu’ils volent non seulement nos informations personnelles, mais aussi ils interagissent également avec nos applications bancaires et notre argent.

Ils sont très dangereux, alors vérifiez attentivement la liste et supprimez-les immédiatement si vous en détectez sur vos appareils Android… Ils peuvent non seulement voler vos données mais aussi votre argent !

35 000 comptes piratés : la meilleure raison de ne pas réutiliser son mot de passe PayPal

L’étude a été publiée pour la première fois par Laptop Mag, suivant la trace des analyses menées à la fois par le Ministère de l’économie et de la société numérique (DES) de Thaïlande d’une part, ainsi que d’autre part Centre national britannique de cybersécurité (NCSC) pour l’autre.

En fait, la documentation publiée précise que bon nombre de ces applications ont malware dédié à collecter les données des utilisateursmais en plus de voler ces données, certains sont capables de obtenir le contrôle à distance des appareils pour une utilisation dans des escroqueries par hameçonnage et d’autres peuvent interagir avec les applications financières pour vider des comptes bancaires et/ou détourner de l’argent.

Les sources confirment que Google et Apple ont déjà été signalésdonc la plupart de ces 203 applications Ils sont probablement déjà sortis de l’App Store et de Google Playsans danger pour les nouvelles installations bien qu’ayant précédemment infecté des milliers d’appareils.

Donc, vérifiez soigneusement vos smartphonestablettes et tout autre type de terminaux mobiles dont vous disposez, afin de supprimer l’une de ces applications aussi rapidement que possible. Mais pas seulement, rappelez-vous que vous êtes votre meilleur antivirus, alors soyez toujours prudent avec ce que vous installez en dehors des magasins fiables et surtout avec des applications qui promettent trop, comme l’accès gratuit à du contenu multimédia ou à des options sportives ou similaires.

Mais ne nous amusons plus, nous reproduisons ici le liste complète, classée par ordre alphabétique et avec les noms originaux de toutes ces applications avec malware qui ont été détectés :

Caméra 4K Pro Changeur automatique de fonds d’écran 4K SMS avancés aipic – Éditeur de photos magique Tout bon scanner PDF Traduire toutes les langues Tous les traducteurs de photos Filtres artistiques Astro + Horoscope & Astrologie Astroline : l’horoscope du jour Studio de création d’autocollants automatiques Créateur de personnage Avatar Maker Autocollant bébé – Suivi des jalons Amplificateur de puissance du volume de l’amplificateur de basses Animations de charge de batterie Fond d’écran de batterie Animations de charge de batterie Bulle -Effets Créateur de vidéos musicales Beat.ly beatmaker pro Filtre Beauté Vérificateur de tension artérielle Journal de la pression artérielle BlueScanner Image floue Thème de l’appelant Appelez-moi Thèmes de téléphone Skins d’appel Traducteur de caméra Message d’entretien Dessins animés moi Nettoyeur de trésorerie discussion en ligne SMS-chat ChatTexteSMS Clavier Emoji classique Messager de jeu classique caméra de noix de coco v1.1 manger des messages Historique des contacts clavier sympa Messages sympas Lanceur 3D créatif Clavier Emoji créatif Clavier à thème personnalisé Couper coller Dazz Cam – Effet photo D3D Dazzle – Éditeur d’histoires Instagram Clavier éblouissant Créateur de conception Désir Traduire messager direct Dizzi DJ-le ! Bois de l’eau Batterie : jouez à des jeux de rythmes et de batterie Scanner PDF facile mélange edjing edjingPro Clavier EmojiOne Clavier à thème Emojis Égaliseur + lecteur de musique HD Equalizer Fx : application Bass Booster facelab regarde moi Facetory: Yoga du visage et exercice Chargement fantaisie SMS fantaisie Alerte flash de lampe de poche sur appel FLMX Polices Emoji Clavier cadres cadres Caméra Freeglow 1.0.0 appelant drôle caméra drôle Message émoji drôle Clavier drôle Fonds d’écran drôles – Écran en direct Clavier Emoji Gif Jeux de fille : Licorne Slime Jeu de guitare – Jeux et chansons Guitare – vrais jeux et leçons Accordeur de guitare – Ukulélé et basse Coloriage Halloween Combiné – Deuxième numéro de téléphone Autocollants Emoji Coeur Highlight Story Cover Maker ! Bonjour texte SMS Horoscope 2019 et Palm Reader Hub – Créateur de modèles d’histoires Convertisseur PDF Colibri – Photo en PDF Hyper Cleaner : Nettoyer le téléphone iCons – Application de changement d’icônes + iMessager imprimé Messagerie instantanée iWidgetPro Jambl : groupe de DJ et créateur de rythmes puzzle Chansons de karaoké Chiromancie de la vie Ascenseur : créateur d’histoires messages lumineux Créateur de fond d’écran animé : thème 4K Créateur de boucles Pro La vie chanceuse MagicFX – Effets vidéo magiques éditeur de photos magique Mémoriste : Test cérébral, jeu de QI Caméra silencieuse à mémoire Créateur de menus ! Scanner méticuleux Métronome Pro – Beat & Tempo Métronome – Tap Tempo & Rhythm Mini-scanner PDF Message feuille de menthe – Votre message privé Équilibre de l’humeur : suivi des soins personnels Musique Zen – Sons relaxants MyCall – Personnalisation des appels Nébuleuse : Horoscope & Astrologie Clavier à thème néon Nouvel écran : Fonds d’écran 4D Notes – rappels et listes Maintenant QRcode Scan Traducteur d’une phrase – Traducteur multifonctionnel Éditeur de photos de peinture Scanner de documents papier Partie Message Gestionnaire de mots de passe Chemin – Horoscope & Astrologie Scanner PDF : Numérisation de documents Message du personnel Collage de photos Éditeur de photos et gomme d’arrière-plan Éditeur de photos – Effets de filtres Éditeur de photos et d’Exifs Filtres et effets photo Photoly Supprimer l’objet et l’éditeur Photo à esquisser Coup de cœur pour piano Piano Piste Pixomatique Petit lanceur SMS premium Paramètres prédéfinis pour Lightroom Messages de jeu privés Messager privé SMS privés Messager professionnel Message de conversation rapide Clavier et thème Razer COLLECTER Retouche & Découpe Message thématique enrichi Sonneries HD ScanGuru application scanner Envoyer un SMS Scanner de notes simple SlidePic visqueux messages intelligents SMS intelligents Télécommande Smart TV Émoji Sourire SocialMessage Montage vidéo à vitesse lente SpeedPro Stickerfy : créateur d’autocollants Fabricant d’autocollants Autocollants et GIF Fonds d’écran et fonds d’écran Message de style Collage de photos de style effet super héros Sweet Pics – Modification de photos de bébé Talent Photo Editor – Mise au point floue Verrouillage de l’application Tangram TeasEar: ASMR Slime Antistress Texte Emoji SMS SMS texte Thèmes de messagerie instantanée Thèmes de clavier photo Caméra d’horodatage Éditeur de photos de dessin animé ToonApp Traduire la caméra – Parler Translator Guru : voix et texte UltraFX – Créateur d’effets vidéo Lecteur QR Clavier unique Scanner PDF universel Appareil photo à la vanille Puzzles vidéo – Puzzle magique Sonneries HD ∙ Créateur de sonneries Éditeur d’effets vidéo VOCHI Prothèse auditive avec amplificateur de volume Amplificateur de volume Égaliseur de son plus fort Rappel d’eau WeDrum : batterie, vrais jeux de batterie Widget PLUS+ – Photo & Météo wow caméra de beauté Wow Traducteur Yoga – Pour débutant à avancé YouToon – Effet de dessin animé AI

Vous savez, supprimer toutes les traces dès que possible de toute application figurant sur cette liste… Et tant qu’on y est, j’en profite pour réinitialiser le smartphone et le configurer à partir de zéro c’est pourquoi guérir dans la santé.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?