Protégez les données sensibles sur un PC Windows à l’aide de Password Monitor, vérifiez le processus étape par étape

in

14 septembre 2022 09:32:21 IST

Chaque année, des centaines de noms d’utilisateur et de mots de passe sont publiés en ligne lorsque des sites Web ou des applications deviennent la cible de vidages de données. Ces noms d’utilisateur et mots de passe piratés sont très susceptibles d’être proposés à la vente sur le Dark Web.

Les pirates utilisent des scripts automatisés qui testent un grand nombre de combinaisons de noms d’utilisateur et de mots de passe volés pour tenter d’accéder aux comptes des personnes. Si son compte est compromis, n’importe qui peut être victime d’achats suspects, d’usurpation d’identité, de transferts financiers non autorisés ou d’autres actes illégaux.

Cependant, certaines fonctionnalités des navigateurs Web permettent d’éviter cela. L’une de ces fonctions utiles mises à la disposition des utilisateurs de Microsoft Edge est « Password Monitor ». Lors de l’utilisation d’Internet, la confidentialité du compte de l’utilisateur sera protégée par cette fonction de sécurité. La fonction Password Monitor peut être configurée sur le navigateur Web Edge pour garantir que vos données et informations d’identification en ligne sont sécurisées et que vous êtes alerté de toute tentative de pirates. Une fois cette option activée, les utilisateurs sont avertis si l’un de leurs mots de passe a été trouvé dans une fuite en ligne, ce qui est devenu trop courant à l’époque moderne.

Lorsque vous activez Password Monitor, Microsoft Edge compare les mots de passe que vous avez enregistrés dans le navigateur à une importante base de données de mots de passe dont on sait qu’ils ont été compromis et qui sont conservés dans le cloud. Ceux-ci apparaîtront sur la page Password Monitor dans les paramètres Microsoft Edge si l’une de vos combinaisons nom d’utilisateur-mot de passe correspond à celles de la base de données. Tous les mots de passe qui y sont spécifiés doivent être mis à jour immédiatement car ils ne sont plus adaptés à une utilisation sécurisée.

Étapes pour activer Password Monitor sur votre PC Windows :

Sur un ordinateur Windows, lancez Microsoft Edge.

Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur le menu « trois points ».

Accédez aux « Paramètres ».

Accédez à l’onglet « Profils » dans le panneau latéral.

Cliquez sur l’onglet ‘Mots de passe’.

Sélectionnez « Plus de paramètres ».

Activez la bascule pour afficher des avertissements lorsque des mots de passe sont découverts dans des fuites Internet.

En cliquant sur l’option « Afficher les résultats », tous les mots de passe à risque seront affichés sur la page du moniteur de mots de passe.

Si vous êtes connecté et que vous synchronisez vos mots de passe, Password Monitor sera automatiquement activé dans votre navigateur. Vous recevrez également une notification vous en informant. De plus, ce paramètre peut toujours être modifié à nouveau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂