Propulsé par 5 Prototype. Renault lance un nouvel emblème en 2022

Après des concurrents tels que Peugeot, Nissan ou Volkswagen, Renault a également annoncé son intention de mettre à jour son logo. Avec la promesse de débuts pour 2022.

Présenté, pour la première fois, dans le nouveau concept Renault 5 Prototype, une étude rendue publique en même temps que le nouveau plan stratégique de la marque diamantaire, «Renaulution», ce nouveau logo conserve les formes d’un diamant, dévoilé encore en 1925, bien que et dans cette nouvelle interprétation, montrant un design plus minimaliste et technologique.

Selon Renault déjà annoncé, ce nouvel emblème fera son apparition, pour la première fois dans un modèle de série, au cours de l’année 2022, et apparaîtra dans tous les véhicules de la marque produits, à partir de 2024.

Le prototype Renault 5 est le nouvel emblème

Cependant, contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre, le nouveau logo ne devrait donc pas faire ses débuts dans la future Renault 5 électrique, qui ne devrait faire connaître sa version de série qu’un an après celle désormais annoncée, soit en 2023.

Comme l’a révélé l’actuel directeur du design de Renault, Gilles Vidal, les excellentes réactions, justement, au show car Renault 5 Prototype, auront contribué à la décision d’aller de l’avant, aussi, avec la mise à jour du logo de la marque française.

«L’emblème a été repensé par nous, dans le but de le rendre plus iconique, simple et plus significatif, une véritable signature intemporelle, sans effets ni couleurs superflus, avec une refonte contemporaine des lignes, une partie essentielle de notre patrimoine graphique», explique Vidal.

Les différents logos Renault, de sa fondation en 1900 à la naissance du diamant 3D

Il faut rappeler que le diamant de type diamant de Renault est né en 1925, ayant cependant été mis à jour, à plusieurs reprises, au fil des années.

Quant au losange actuel dans ceux qui sont ses formes 3D, il a été présenté en 1992.

