Proposition de Marvel pour l’aperçu du dernier épisode de WandaVision

WandaVision est à quelques heures de la première de son neuvième épisode qui marquera la fin de la série qui a eu un fort impact depuis sa première le 15 janvier sur Disney +. C’est la clôture du premier programme MCU pour la télévision et l’occasion est plus que spéciale. C’est pourquoi Marvel a lancé #WandaVisionFinale: une proposition d’attendre le pur MCU la première du chapitre 9. De quoi s’agit-il?

« Célébrez la fin de WandaVision de Marvel Studios en regardant votre propre marathon Marvel Studios sur Disney +! Que vous en ayez vu un ou tous! », était le message officiel du géant du divertissement afin que les fans aient une attente beaucoup plus agréable pour le lancement qui aura lieu à l’aube en Amérique latine.

La société a même partagé le guide suivant de dix titres pour profiter et revoir l’histoire des personnages du MCU: Avengers: l’ère d’Ultron, Thor et Thor: le monde sombre, Avengers: guerre à l’infini, Avengers Endgame, Ant-Man et la guêpe, Captain Marvel, Marvel Studios Legends: Wanda Maximoff et Vision, et WandaVision Episode 8.

Célébrez le #WandaVisionFinale en regardant votre propre marathon Marvel Studios sur @DisneyPlus! Que vous en ayez vu un ou que vous les ayez tous vus, voici votre guide des moments MCU qui vous prépareront pour la finale. Répondez avec votre propre alignement de marathon et revenez pour des surprises! pic.twitter.com/LtvIfG8UZ3 – WandaVision (@wandavision)

4 mars 2021





La proposition comprenait deux stars de la distribution qui ont indiqué quel film ils verront avant la grande finale. Paul Bettany (Vision) nommé Guerre de l’infini, tandis que Kat Dennings (Darcy Lewis) a choisi Thor et Thor: le monde des ténèbres. « Juste deux exemples des innombrables fois où Darcy Lewis a aidé à sauver l’univers entier. Les gens aiment dire que c’était Thor, mais je pense que vous êtes rusés. Vous verrez que c’était Darcy depuis le début, mais vous jugerez. »a ajouté l’actrice de Darcy Lewis.

Les fans ont profité du hashtag #WandaVisionFinale pour exprimer leurs sentiments avant le dernier épisode. L’angoisse de voir l’issue était mêlée à la tristesse de la fin de la série. De plus, le compte Disney + a publié un post pour tracer la tension chez les fans: « Le monde est divisé entre ceux qui restent éveillés pour voir #WandaVisionFinale à l’aube et ceux qui demain éviteront Twitter pendant la journée pour le voir la nuit ».