“Propagande anti-américaine”: Trump arrête la formation antiraciste

Il y a encore et encore de violents affrontements aux États-Unis en raison de la discrimination contre les Noirs. Le président Trump a sa propre façon de gérer cela. Il a maintenant interrompu une formation antiraciste pour les autorités fédérales. Parce que c’est «qui divise et non américain».

Au milieu des manifestations nationales contre le racisme, le président américain Donald Trump a ordonné aux agences gouvernementales d’empêcher leurs employés de participer à des cours de formation contre le racisme. La Maison Blanche a déclaré que les cours proposés étaient de la “propagande anti-américaine”.

Les participants à ces cours de formation ont appris que “pratiquement tous les Blancs contribuent au racisme”, a déclaré la Maison Blanche. “Selon les médias, certains cours seraient bloqués dans la conviction que l’Amérique est la terre des opportunités ou dans la conviction que les plus qualifiés devraient obtenir le poste”, indique le communiqué. Selon la Maison Blanche, les agences fédérales ont reçu l’ordre de cesser de dépenser l’argent des contribuables pour «des sessions de formation à la propagande anti-américaine qui divisent».

Aux États-Unis, il y a actuellement des débats animés et des manifestations répétées en raison de la discrimination continue contre les Noirs. En raison des cas répétés de violences policières contre les Afro-Américains, le débat sur le racisme détermine également la campagne électorale avant l’élection présidentielle du 3 novembre.