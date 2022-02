Pronutrition : les meilleurs choix de croquettes pour votre chien

Choisir des croquettes avec ou sans céréales, de la nourriture bon marché ou holistique, décider de privilégier un régime à la viande crue avec ou sans supplément avec des rations ménagères, etc. Il est aujourd’hui de plus en plus difficile de faire son choix lorsque l’on n’est pas un expert. Aliment donné au quotidien depuis des années à nos amis les chiens, les croquettes permettent d’offrir un repas rapide et efficace à votre animal tout en lui fournissant une alimentation équilibrée. Aujourd’hui, la marque Pronutrition a su s’imposer avec des croquettes françaises de qualité supérieure composées majoritairement d’ingrédients sains et recommandés pour votre chien. Dans le but de vous permettre d’offrir le meilleur à votre animal, la marque s’engage avec des croquettes et compléments alimentaires de qualité avec de nombreux bienfaits.

Choisir les croquettes adaptées à votre chien

De nos jours, une chose dont le monde est de plus en plus conscient et sur laquelle tous les professionnels du chien sont unanimes, c’est qu’une bonne alimentation est la clé d’une bonne santé pour votre animal tout comme ça l’est pour vous. La qualité de ce que vous offrez à manger à votre chien est un élément important afin qu’il puisse garder une bonne santé tout au long de sa vie. De ce fait, il est nécessaire de choisir correctement les croquettes pour votre chien qui répondront à ses besoins et qui prendront soin de lui au quotidien.

Dans le but de choisir des croquettes adaptées à votre chien, la composition et les constituants analytiques donnent une indication sur la qualité de l’aliment qui vous orientera dans votre choix. Attention, dans le but de connaître la qualité des croquettes, il vous faut vous fier à la digestibilité des ingrédients, la teneur en acides gras essentiels, etc. Même s’il est de qualité, un aliment ne sera pas forcément adapté à tous les chiens. Il est donc primordial d’y faire attention. Car malgré les indications inscrites sur les étiquettes des sachets, il est indispensable de prendre le temps d’étudier les ingrédients utilisés pour formuler les croquettes. Dans tous les cas, le meilleur moyen de savoir si la nourriture de votre chien est de bonne qualité et lui convient bien est d’observer les résultats : peau, pelage, quantité et qualité des selles, flatulences, vomissements, allergies ou niveau d’énergie.

Une variété d’ingrédients à prendre en compte

Dans le but de trouver les croquettes qui conviennent à votre chien, il est nécessaire de bien se renseigner en amont sur les composants de celles-ci. En effet, pour la santé de votre animal, prendre le temps de bien regarder les ingrédients sur les étiquettes est un geste à avoir afin de bien vérifier les quantités ainsi que la qualité. Sur les étiquettes, les ingrédients sont classés en fonction de leur apport dans les croquettes. En général, le premier ingrédient indiqué est celui que l’on retrouvera principalement en plus grande quantité. Par ailleurs, les croquettes se doivent d’être riches en viandes et/ou en poissons pour un régime alimentaire sain pour votre chien. Si le premier ingrédient est des céréales par exemple, alors la quantité de viandes et/ou poissons sera insuffisante. Ces derniers doivent apparaître en tant que premier ingrédient et si ce n’est pas le cas, les croquettes ne respectent pas les normes avec un faible taux de protéines. Favorisez les viandes et les poissons plutôt que les sous-produits pour le bien-être de votre chien.

De ce fait, il faut éviter les aliments bon marché, premiers prix, pour lesquels les matières premières utilisées sont de moindre qualité. Il est primordial que les ingrédients composant l’aliment soient de bonne qualité. Toutefois, il est vrai que cette qualité peut représenter un véritable un coût pour certains propriétaires d’animaux.

Trouvez une large gamme de croquettes de qualité pour votre chien chez Pronutrition

Aujourd’hui, nous vous proposons la marque Pronutrition qui formule ses produits dans une usine en Bretagne à partir de matières premières provenant majoritairement du grand Ouest de la France. Sans colorants, sans conservateurs, et sans OGM d’origine végétale, la sélection des ingrédients, ainsi que les procédures de fabrication, vous garantissent donc une qualité optimale. Avec un engagement éthique fort pour l’alimentation de votre chien, Pronutrition s’engage à fournir à votre animal des croquettes chien de qualité pour un bien-être au quotidien.