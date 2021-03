Promouvoir la transphobie en créant un mouvement super droit, TikTok la bannit

Au milieu des centaines de tendances qui se répandent TIC Tac chaque jour, de temps en temps, des dangereux émergent inquiétant: c’est le cas de mouvement super droit, une orientation discriminatoire dont les membres favorisent lamarginalisation des personnes trans. Le phénomène est récemment né d’un clip sur la plate-forme de partage et s’est ensuite propagé au-delà de TikTok aux groupes d’extrême droite; son créateur a maintenant été banni définitivement de l’application pour avoir enfreint les règles de promotion de la haine et de la violence, et le hashtag lié au mouvement a été bloqué par les modérateurs.

Les origines

De manière générale, le terme anglais signifie super droit, mais l’un des premiers utilisations à connotation transphobe il peut être attribué au tiktoker Kyle Royce, un influenceur de taille moyenne avec 300 000 utilisateurs dans son entourage. Dans l’un de ses clips sorti en février, Royce a utilisé le terme le faisant passer pour une nouvelle orientation sexuelle, en le référant aux personnes intéressées uniquement par les personnes du sexe opposé et né avec le même sexe. En fuyant l’étiquette de transphobe Royce tombe dans une contradiction, discriminant ouvertement les personnes trans, mais le terme a quand même pris racine: en quelques jours d’autres clips sont nés accompagnés du hashtag #superstraight, à tel point que les mouvements d’extrême droite ont commencé à adopter le terme dans les forums de discussion tels que Reddit et 4chan.

La réaction de TikTok

Bref, le libellé a rapidement échappé au contrôle de l’auteur lui-même, qui continue de revendiquer la paternité mais a répudié son utilisation par des communautés qui encouragent la discrimination et la haine fondées sur l’orientation et l’identité de genre. Les modérateurs de TikTok ont ​​entre-temps déménagé pour tenter d’endiguer les dégâts: le compte de l’influenceur a été définitivement suspendu et le hashtag n’est plus accessible: la recherche renvoie un message d’erreur qui se lit comme suit: « Cette phrase pourrait être associée à un comportement ou à un contenu qui enfreint nos directives »; Les variantes du hashtag écrites avec de petits changements comme #superstright, cependant, se vantent des millions de vues.

